Gelsin artık galibiyet

Geçen hafta sezonun belki de en kötü Kocaelispor’unu izlemiş, Elaziz Belediye karşısında adeta beraberliğe sevinmiştik. Dile kolay tam 6 maçtır, başka anlamda 1.5 aydır üç puanı bir arada göremiyoruz. Tamam, kolay kolay yenilmiyoruz ama 3 puanlık sistemde beraberlikler pek işe yaramıyor. Nitekim 6 maçın 5’inde berabere kalarak 12’nci sıraya kadar geriledik. Düşme hattına sadece 2 puan kadar yakınız. Mümkün olduğunda aşağıya bakmıyoruz, gözümüzü yukarıya çeviriyoruz ama tedbiri de elden bırakmamak gerek. Bu ligde iki maç üst üste kazanmak çok çok önemli. Bir anda kendinizi Play-Off hatasında bulmanız kaçınılmaz.

ARSİN YAPTI, SIRA BİZDE

Evet, Cizre en uzak, zorlu şartları olan zorlu bir deplasman maçı. İç saha performansı son Arsin maçı hariç müthişti. Aralarında Utaş Uşak’ın da bulunduğu 4 maçı da kazanmışlardı. Rakipler için en önemli dezavantaj elbette sahanın sentetik çim olmasıydı. Ancak Arsin, Cizre’nin iç sahadaki fiyakasını bozdu. Bir anlamda Cizre’nin iç saha büyüsü bozuldu. Güneydoğu ekibi geçen haftaki Tarsus deplasmanından da eli boş döndü. Moralleri düşük. Bu durum bizim için iyi bir fırsat olabilir. Düşünün bizim 6-7 farklı yenebileceğimiz Arsin takımı iki hafta önce gitti bu Cizre’yi deplasmanda dize getirdi. Arsin yaptıysa, biz de pek ala yapabiliriz. Yeter ki, kendi kimliğimizi sahaya yansıtalım, inanalım.

SÜLEYMAN’A İHTİYAÇ VAR

Teknik direktör Fatih Kavlak’ın kadroda bir değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu. Tamamen iyileşen tecrübeli file bekçisi Can Emre kalede düşünülebilir mi? Güçlü bir olasılık gibi. Gökdeniz ile Burak Özbakır’dan hangisi 11’de olacak, o da merak konusu. Burak Süleyman’ın kasığında zorlama var. Geçen hafta bir devre oynayabildi. Dilerim durumu iyidir, ziya onun oyun aklına, becerilerine ihtiyacımız var. Mücadelemizi üst seviyede göstereceğiz, en iyi yaptığımız iş olan topu yere indirip paslarla ilerleyeceğiz ve inşallah kağıt üzerinde çok zor gibi gözükün deplasmandan galibiyet hasretine son vermiş olarak döneceğiz.

GÖLCÜK VE DOĞANTEPE

Bugün profesyonel bir kulağımız da Gölcük Şehir Stadı’nda olacak. Gölcükspor üç maçtır kötü gidiyor. Düşme hattına yaklaştılar. Artık silkinmeleri, ayağa kalkmaları gerekiyor. Bugün grubun iddialı takımlarından Turgutluspor’u ağırlayacaklar. Kuşkusuz zorlu bir maç onacak mazeret yok, bugün mutlak kazanmak gerek. BAL’da gözler Başiskele Doğantepe’nin kendisiyle aynı puandaki Kartal Bulvar maçında olacak. Son iki maçta iki lideri devirin Bordo-Mavililer için üçüncü zafer haftası olmasını temenni ediyoruz.

Allah mekanını cennet etsin

Hazan mevsimi yaprak dökümü devam ediyor. Spor camiasından, yakın çevremizden gelen üst üste kayıpların ardından cuma günü de aile olarak büyük acı yaşadık. Amcamın eşi Havva yengemizi kaybettik.

3 AY ÖNCESİNE KADAR İYİYDİ

Aslında uzun yıllar her hangi bir rahatsızlığı yoktu amcamın eşinin. 2005 yılında büyük oğlu Selahattin, evine 200 metre mesafede kurulan pusu sonucu öldürülünce çok büyük yıkım yaşadı ve tansiyonla birlikte şeker hastası oldu. Yine de ayakta durmaya çalıştı. Ta ki, 3 ay öncesine kadar. Tansiyon ve şeker hastalıkları onu yatağa düşürdü, yürüyemez olmuştu. En son geçen pazartesi evinde halsiz bir şekilde yatarken kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar her şeye hazırlıklı olun dedi. Cuma sabahı işe gelirken amcaoğlu Sezgin arayıp acı haberi verdi. Yengem 08.30 gibi hayata gözlerini yummuştu.

ÇETİN İMTİHANLARDAN GEÇTİ

Havva yengem güleç yüzlü, çok hamarat biriydi. Evinden misafir eksik olmaz, geleni gideni hiç bitmezdi. Ne zaman ziyarete gitsek, börekler çörekler önümüze serilirdi. Yengemin gençliği eşinin annesi, yani benim babaanneme bakmakla geçti. Yatalaktı bizim nine, her daim yanında biri gerekliydi. Yengem uzun yıllar bir kez of bile demeden baktı kaynanasını, duasını aldı. İlerleyen yaşlarında çocuklarımın mürüvvetini göreyim, torunlarımı seveyim derken 42 yaşındaki oğlunu kara toprağa verdi. Yengem bu hayatta çok çetin imtihandan geçti; hep şükretti, sabretti. İnşallah öbür tarafta mükafatını alacaktır.

Amca baba yarısı derler, haliyle eşi de ana yarısıdır. Çok sevdiğimiz Havva annemizi kaybettik, acımız çok büyük. Başta son nefesine kadar yanı başından ayrılmayan, hayat arkadaşlığı sorumluluğunu harfiyen yerine getiren amcam ve çocukları, torunları olmak üzere ailemize, sevenlerine sabır diliyorum. Allah nurlar içinde yatırsın, mekanını cennet etsin.

Teşekkürler Haşmet Uçar

BUKA ve Yatsan MOBESKO yetkili bayi olan, Kocaelispor üyesi Haşmet Uçar’ın duyarlılığı karşısında kayıtsız kalmamız elbette beklenemezdi. Uçar, önce BUKA firması adına Kocaelispor’a forma kol sponsoru oldu. Ardından da Yatsan adına aynı anlaşmayı yaptı. Kocaelispor yönetimi forma kol reklamı sponsorluğuyla kulübe destek sağlayan Uçar için teşekkür mesajı yayınladı. Kentte irili ufaklı binlerce firma var ve ne yazık ki, çok azı Kocaelispor konusunda bu duyarlılığı gösteriyor. Ailiyet duygusuyla hareket eden, kentin takımına gücü nispetinde elini uzatan BUKA VE Yatsan Mobesko Bayi sevgili Haşmet Uçar’a şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsun. İyi ki var.