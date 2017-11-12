Genç annenin ölümü yasa boğdu

İzmit Yeşilova Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi No:1 adresinde ikamet eden Serflex fabrikasında çalışan Ahmet Özer’in eşi Rukiye Özer(36), bir süre önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle İzmit’te özel bir hastanede tedavi görüyordu. Yaşama daha fazla tutunmayan 1 çocuk annesi Rukiye’nin hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını üzdü. Cenazesi ikindi namazında Eşme Merkez Camii'nden alınarak Yeni Eşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ

