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Genç Avukatlar Meclisi’ne 2 aday

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Genç Avukatlar Meclisi’ne 2 aday
Yarısından fazlası genç avukatlardan oluşan Kocaeli Barosu bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nde 11 Şubat’ta yapılacak olan kongre öncesinde adaylar görücüye çıkmaya başladı.

Yunus Emre Kurt ve Kemal Yılancı adaylıklarını ilan etti. Mevcut başkan Selman Saray ise aday olmayacak. 
 

600 AVUKATIN OY KULLANMA HAKKI VAR
Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin 4’üncü Olağan Genel Kurulu 11 Şubat tarihinde Kocaeli Barosu Binasında bulunan Umut Gümüş Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Saat 9.00’da başlayacak olan kongrede oy kullanımı 17.00’ye kadar devam edecek. Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin başkanlığını şu anda Av. Selman Saray yürütüyor. Saray, kongrede tekrar aday olmayacak. Seçim sonunda; 10 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim kurulu seçilecek. Kongrede 600 kadar genç avukat oy kullanacak.

Kemal Yılancı’nın Yönetimi:
Selman Balta, Bedir Durna, Emre Arık, Fatma Taşdemir, Orhan Yıldırım, Alper Yılmaz, Pınar Çidem, Irmak Ayvacık, Gizem Özmete, Furkan Gündoğdu.

 

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Yunus Emre Kurt’un Yönetimi:
Yiğit Timur, Merve Özkaleli, Burak Aytaş, Ezgi Yurdakul, Ensar Düzcan, Önder Meydan, Halil Ayhan, Yasin Zeren, Tuğçe Çongara, İsmail Güzel.

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Haber: Ayşegül Kalaycı

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