Genç boksörler umut verdi

Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Oğuzhan Demir’in anısına düzenlenen boks turnuvasında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, 8 birincilik ve 2 ikincilik aldı.

Aralarında Fenerbahçe ve Tuzlaspor’un da bulunduğu 9 kulübün katıldığı anlamlı turnuvada Büyükşehir Kağıtspor Boks Branşı antrenörü Ali Çelikiz, şehidin babası Satılmış Demir’e plaket takdim etti.

8 BİRİNCİLİK, 2 İKİNCİLİK

Şehit Oğuzhan Demir Boks Turnuvası Gebze Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un dışında Fenerbahçe, Efe Boks, Sevindikspor, Sakarya GSİM, Akademispor, Gebze GSİM, Tuzlaspor, Yıldızspor kulüpleri katıldı.70 sporcunun katıldığı turnuvaya Mavi-Beyazlı kulüp genç ve yıldızlar kategorilerinde katıldı. Kağıtsporlu genç boksörler, 8 birincilik ve 2 ikincilik elde etti. Turnuvada başarılı sonuçlar alan Kağıtsporlu boksörler gelecek için de umut verdi. Turnuvanın sonunda Oğuzhan Demir’in babası Satılmış Demir’e Büyükşehir Kağıtspor Boks Branşı antrenörü Ali Çelikiz plaket sundu.