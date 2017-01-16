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Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

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Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı
Karamürsel İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında 5 genç çiftçiye, 30 büyükbaş hibe hayvan desteği sağlandı.

Karamürsel İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mahmure Kuk, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 5 çiftçiye 6'şar büyükbaş hayvan verildiğini belirtti.

Projeyle tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade eden Kuk, şunları kaydetti: 

"Bu kapsamda Karamürsel Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda 10 proje onaylanmış ve proje başına toplam 30 bin liralık hibeden yararlandırılmıştır. Proje dağılımı, 5 büyükbaş hayvancılık, 4 arıcılık ve 1 kapama meyve bahçesi kurulumundan ibarettir. Büyükbaş projesi için 5 kişiye 6’şar damızlık düve olmak üzere toplam 30 büyükbaş hayvan, Gıda Tarım ve Hayvancık Bakanlığına bağlı TİGEM tarafından temin edilerek, Karamürsel İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Daha sonra Özlem Maya, Gülbahar Yavuz, Nejla Özalay, Ayşen Canbakış ve Mustafa Pınar isimli proje sahibi çiftçilerimize dağıtılmıştır."

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