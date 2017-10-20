Genç futbolcu Harun gözyaşlarıyla uğurlandı

Dün akşam Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Bülent Şenel'in kullandığı 34 ABT 786 plakalı otomobil, TOSB mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezer'e çarptı. Kazada, yaralanan otomobilin sürücüsü Şenel Fatih Devlet Hastanesi'ne, Ezer de özel bir hastaneye kaldırıldı. Ezer, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde okuyan Harun’un acı haberi kulüp çalışanları ve spor camiasında derin üzüntü yarattı. Gebze Köklüçeşme Mahallesi'nde ikamet eden bir kargo firmasında çalışan İsmet Ezer ve Ayşe Ezer’in 3 çocuğundan biri olan Harun Ezer'in cenazesi öğle namazında Gebze Köşklüçeşme Hatipdüzü Camisi'nden alınarak Gebze Pelitli Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Darıca Gençlerbirliği’nde futbol yaşamına başlayan, ardından Kartalspor forması giyen Harun geçen sezon Kocaeli Birlikspor’a transfer olmuştu.

Kerim YAVUZ

