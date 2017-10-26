Genç futbolcunun acı ölümü

Geçen yıl Kocaeli Üniversitesi’ni bitirip, eğitimine Antalya’da devam eden Burak Mete, gece çim halıda maç oynadıktan sonra evine bisikletle dönerken bir aracın arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aslen Bursalı olan genç sporcunu ölümü, futbol oynadığı Şirinspor camiasında da çok büyük üzüntü yarattı.