Genç futbolcunun acı ölümü
İki yıl önce ilimiz amatör küme takımlarından Şirinspor forması giyen, aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan Burak Mete, Antalya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
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Geçen yıl Kocaeli Üniversitesi’ni bitirip, eğitimine Antalya’da devam eden Burak Mete, gece çim halıda maç oynadıktan sonra evine bisikletle dönerken bir aracın arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aslen Bursalı olan genç sporcunu ölümü, futbol oynadığı Şirinspor camiasında da çok büyük üzüntü yarattı.
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Etiketler : Kocaeli Üniversitesi, Şirinspor, Burak Mete, trafik kazası
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