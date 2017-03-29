Genç işletmeci kaza kurbanı

Başiskele’de bulunan Taş Evi Restoran’ın sahibi Yusuf Gezer’in oğlu Rıdvan Gezer (27) İstanbul’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Başiskele Yeşilkent Mahallesi Aktif Sokak adresinde ikamet eden ve Taş Evi Restoran’ın sahibi Yusuf Gezer ile ev hanımı Nurten Gezer’in 4 çocuğundan biri olan Rıdvan Gezer, İstanbul’dan İzmit’e dönüş yapmak için Harem Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otobüse binmek üzere karşıdan karşıya geçmek istediği sırada bir minibüsün kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Gezer’in cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Rıdvan Gezer’in yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı öğrenildi.

Gezer’in cenazesi Karşıyaka Barbaros Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Döngel Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ