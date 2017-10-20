Genç İzmitliler hızlı başladı

Platform Muharrem ayı dolayısıyla dün Fethiye Caddesi’nde 2 bin adet aşure dağıttı.

Aşure dağıtım programında konuşan Platform Başkanı Samet Şengöz, “Muharrem ayı dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayıdır. Aşure bir çok farklı lezzetin bir araya getirerek oluşturduğu tatlı bir lezzettir. Bizlere farklılarımızla bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bizlerde Genç İzmitliler Platformu olarak bu anlamlı ve önemli bir günde 2 bin kişiye ikram ederek paylaşamaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istedik” dedi.

Çiğdem Armağan