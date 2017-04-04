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Genç kadın doğalgazdan zehirlendi

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Genç kadın doğalgazdan zehirlendi
Gölcük'te 25 yaşındaki Hediye Güngör doğalgazdan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam 21.30 sıralarında Halıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Hediye Güngör işten gelerek uykuya daldı. Bu sırada eve gelen kayınvalide, gelininin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hediye Güngör'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Hediye Güngör'ün, eşinin de işte olduğu ifade edildi. Polis ekipleri evde olay yeri incelemesi yaptı. Genç kadının, kombiden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Güngör'ün cenazesi Gölcük Merkez Camiinde ikindi vakti kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilecek. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kerim YAVUZ

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