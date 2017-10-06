Genç kızdan 3 gündür haber yok

23 yaşındaki Hacer Dalkıran Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi'ndeki evinden yaklaşık 3 gün önce akşam saatlerinde ayrıldı. O günden kendisinden haber alamayan ailesi endişe ederek hemen polisi arayarak yardım istedi.

Genç kızın ablası yaptığı açıklamada "Arkadaşlarıyla da görüştük. Onlar da hiçbir şey bilmiyor. Otel, hastane, okul aklımıza gelen her yere baktık" ifadelerini kullandı. Genç kızı gören vatandaşların Dalkıran ailesine ve polis ekiplerine haber verilmesi isteniyor.

Kerim YAVUZ

