Genç kızın üstüne harç döktüler 

İzmit merkezde bulunan eski Güllüoğlu inşaatının yerine yapılacak AVM'nin inşaatındaki işçiler yoldan geçen kızın üstüne harç döktü.

AVM ÇALIŞMASI

İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:132 adresinde 10 yıldır hizmet veren Güllüoğlu yaklaşık 5 önce yıkılmış ve yerine yapılacak olan AVM için çalışmalar başlamıştı.

KOVA DOLUSU

Şehir merkezindeki çalışmalar tüm hızıyla sürerken inşaatı yapan ustaların dikkatsiz çalışmaları istenmeyen bir olaya dönüştü. Dikkatsiz ve özensiz çalışan inşaat işçileri yoldan geçmekte olan Türkiye finans bank çalışanı stajyer Gamze Özen'in üstüne bir kova dolusu harcı boşalttı.

ŞAKA GİBİ

Yaşananlar karşısında şoka giren Özen, firma yetkililerinden şikayetçi oldu. Özen'e şaka gibi açıklama yapan yetkililer "Üstündekileri çıkar, getir yıkayalım" dedi.

Çiğdem Armağan