Genç kızın üstüne harç döktüler 

AVM ÇALIŞMASI
İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:132 adresinde 10 yıldır hizmet veren Güllüoğlu yaklaşık 5 önce yıkılmış ve yerine yapılacak olan AVM için çalışmalar başlamıştı.
KOVA DOLUSU
Şehir merkezindeki çalışmalar tüm hızıyla sürerken inşaatı yapan ustaların dikkatsiz çalışmaları istenmeyen bir olaya dönüştü. Dikkatsiz ve özensiz çalışan inşaat işçileri yoldan geçmekte olan Türkiye finans bank çalışanı stajyer Gamze Özen'in üstüne bir kova dolusu harcı boşalttı.
ŞAKA GİBİ
Yaşananlar karşısında şoka giren Özen, firma yetkililerinden şikayetçi oldu. Özen'e şaka gibi açıklama yapan yetkililer "Üstündekileri çıkar, getir yıkayalım" dedi.
Çiğdem Armağan
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