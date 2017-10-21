Genç kızlar futbolda tarih değişikliği
TFF daha önce 28-28 Ekim tarihlerinde oynanacağını ilan ettiği genç kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final ve final maçlarını bir hafta ileriye attı.
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Buna göre yarı finaller 4, final ise 5 Kasım tarihinde oynanacak. Maçların yeri ve saatlerinde ise değişiklik yapılmadı.
Yarı final maçları
4 Kasım Pazartesi
Antalya Zeytinköy 3 nolu saha
10.00 Harb.İş-1207 Antalya
12.00 Dudullu-Karadeniz Ereğli
Antalya Zeytinköy 3 nolu saha
5 Kasım Salı
10.00 Üçüncülük maçı
12.00 Final maçı
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Etiketler : TFF, Türkiye Şampiyonası
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