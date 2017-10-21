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Genç kızlar futbolda tarih değişikliği

Genç kızlar futbolda tarih değişikliği

TFF daha önce 28-28 Ekim tarihlerinde oynanacağını ilan ettiği genç kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final ve final maçlarını bir hafta ileriye attı.

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Buna göre yarı finaller 4, final ise 5 Kasım tarihinde oynanacak. Maçların yeri ve saatlerinde ise değişiklik yapılmadı.

Yarı final maçları

4 Kasım Pazartesi

Antalya Zeytinköy 3 nolu saha

10.00 Harb.İş-1207 Antalya

12.00 Dudullu-Karadeniz Ereğli

Antalya Zeytinköy 3 nolu saha

5 Kasım Salı

10.00 Üçüncülük maçı

12.00 Final maçı

 

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