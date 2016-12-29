Genç kızlar voleybolda yarı finalistler biri dışında belli oldu

Okullar arası Genç Kızlar B Gurubu İl Birinciliğinde çeyrek final maçları vardı.

Okullar arası Genç Kızlar B Gurubu İl Birinciliğinde çeyrek final maçları vardı. Yenikent Anadolu lisesi, Muammer dereli lisesi ve Gebze Cumhuriyet yarı final biletini aldı. Yarı finale çıkacak diğer takım tekrarlanacak olan İhsaniye Anadolu Lisesi ile Gölcük Fen Lisesi arasındaki maçtan sonar belli olacak.

İHSANİYE ANADOLU İLE GÖLCÜK FEN LİSESİ MAÇI TEKRARLANACAK

Genç kızlar voleybol B Kategorisine dahil çeyrek final maçları Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Bu salonda oynanan günün ilk çeyrek final maçında Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi ile Gölcük Fen Lisesi takımları karşılaştı. Maçı İhsaniye Anadolu Lisesi 2-1 kazandı. Grup maçlarında karşılaşmalar kazanılmış iki set üzerinden oynanıyordu. Statüğe göre çeyrek final maçlar ise kazanılmış 3 set üzerinden oynanacaktı. İhsaniye Anadolu Lisesi ile Gölcük Fen Lisesi kazanılmış iki set üzerinden oynandığı için, Tertip Komitesi bu maçı tekrar oynatma kararı aldı.

DİĞER ÜÇ YARI FİNALİST BELLİ

Liseler voleybolda çeyrek finalin ikinci maçında Yenikent And Lisesi ile Cakabey Anadolu Lisesi karşılaştı. Yenikent Anadolu Lisesi, rakibini rahat bir oyundan sonra 3-0 yenerek, yarı finale ismini yazdıran ilk takım oldu. Günün üçüncü maçında ise Gebze Anadolu Lisesi ile Muammer Dereli Anadolu Lisesi kozlarını paylaştı. Rakibini 3 -0 yenen Muammer Dereli yarı finale yükseldi. Günün son maçında ise Özel Seymen Anadolu Lisesi ile Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi yarı finale çıkmak için mücadele etti. Maçı 3-0 alan Gebze Cumhuriyet adını yarı finale yazdırdı.