Genç kızlarda aynı skorlar

Gölcük’te bir, Derince Spor Salonu’nda oynanan iki maçta da skorlar aynıydı. Derince GHSK, DSİ Spor ve İhsaniyespor rakiplerini set vermeden 3-0 mağlup etti

DERİNCE SPOR SALONU’NDA İKİ MAÇ OYNANDI

Genç Kızlar Kocaeli Ligi’nde heyecan devam ediyor. Önceki gün Derince Spor Salonu’nda iki, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan bir maç ile dördüncü hafta tamamlandı. Derince Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Derince Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nün karşılaşmasında 25-6, 25-13, 25-14’lük setlerle 3-0 kazanan taraf Derince Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü oldu. İkinci maçta ise Yenikentspor ile DSİ karşılaştı. Bu mücadeleden ise DSİ Spor 25-17, 25-19 ve 25-21’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

İHSANİYE RAHAT KAZANDI

Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan günün tek mücadelesinde ise İhsaniyespor ile Sarımeşespor karşılaştı. Üç sette de çok üstün olan taraf İhsaniyespor maçı 25-12, 25-10 ve 25-9’luk setlerle 3-0 kazandı. Bu sonuçların ardından DSİ Spor namağlup 12 puanla liderliğini sürdürürken, İhsaniyespor ile Yenikentspor 9’ar puanla 2 ve 3. sırada yer alıyor. Dördüncü sırada ise 6 puanla Derince Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü yer alırken, 5 ve 6. sırada henüz puanla tanışamayan Sarımeşespor ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü yer alıyor.

