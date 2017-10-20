Genç KYÖD'de yeni başkan Semercioğlu

Genç KYÖD’de bir dönemdir başkanlık yapan Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrenci Çağdaş Zeki Kurt bu görevi Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrenci Sercan Semercioğlu’na devretti.

DEVİR TESLİM TAMAM

Genç KYÖD’ün yeni dönem başkanı olarak seçilen Serhan Semercioğlu bu görevi Çağdaş Zeki Kurt’tan devraldı. Semercioğlu başkanlığındaki 2017-2018 Genç KYÖD yönetim kuruluna başkan yardımcısı olarak Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Onur Şahin, Yönetim kurulu üyeliğine Kocaeli Üniversitesi Kimya mezunu (Aynı üniversitede yüksek lisans yapıyor) Gamze Tufan, Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi öğrencisi Semih Yıldız, Kocaeli Üniversitesi Çevre mühendisliği öğrencisi Hepsen Bahar Akyıldız getirildi. Yeni yönetim Genç KYÖD’de katılan gençlerle yakın tarihte tanışma toplantısını yaparak aktif faaliyetlere başlayacak.

ŞENNUR YILDIZ