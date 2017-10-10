Genç yaşta acı ölüm
Kartepe'de geniş çevrelerce tanınan Zengin ailesinin çocuklarından Ali Zengin (36) beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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1.5 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Alınan bilgiye göre, Kartepe Maşukiye Mahallesi Fani Sokak'ta ikamet eden Aydın'daki bir okulda memur olarak çalışan Sevim Zengin ile evli 2 çocuk babası Ali Zengin (36)beynindeki tümör nedeniyle 1.5 yıldan beri tedavi görüyordu. Ali Zengin bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLECEK
Ali'nin ölümü ailesini, çevresindeki arkadaşlarını ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Ali Zengin'in cenazesi yarın (Çarşamba) öğle namazının ardında Maşukiye Değirmen Başı Camiinden alınarak Maşukiye Mezarlığında toprağa verilecek.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Ali Zengin, Kartepe
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