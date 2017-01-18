Genç yaşta hayatını kaybetti

25 yaşındaki Uğurcan Gülener dün rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmit Ayazma Mahallesi Bayındırlık Toki Konutları C1 Blok adresinde ikamet eden SSK emeklisi İmren Gülener ile ev hanımı Münevver Gülener çiftinin 25 yaşındaki Uğurcan Gülener oğlu dün rahatsızlanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan biligiye göre, Gülener dün, Kuruçeşme’de bulunan arkadaşlarının yanına ziyarete gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğurcan Gülener, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ölümün şüpheli bulunmasının ardından Gülener’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Seka Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Uğurcan Gülener’in cenazesi öğle namazında Mehmet Ali Paşa Camii'nden alınarak Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uğurcan Gülener'in ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kerim YAVUZ