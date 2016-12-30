Gençler bu zirveyi çok sevdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olan kentin zirvesi Aytepe Diriliş Kampı, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Gençler, Diriliş Kampı’nda bir yandan spor yaparken, bir yandan kış mevsiminin ve karın tadını çıkarıyor. Birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraflarının verildiği kamp, Kocaeli’nin cazibe merkezleri arasındaki yerini almaya başladı.



HAFTA SONUNDA 317 GENCİ AĞIRLADI

Diriliş Kampı yine gençlerle dolup taştı. Kocaeli’nin çeşitli okullarından gelen onlarca genç, Diriliş ve Aytepe Kampları’nda muhteşem bir hafta sonu geçirdi. Diriliş 2 Kampı 227 erkek öğrenciye ev sahipliği yaparken, Aytepe Kampı ise 90 kız öğrenciyi ağırladı. Böylece Diriliş Kampı, hafta sonunda 317 genci ağırlamış oldu.

BU MANZARA HER ŞEYE DEĞER

Aytepe Diriliş Kampı’nda 90 kız öğrenciye ilk olarak yemek ikramında bulunuldu. Sabah kahvaltı ile güne başlayan kız öğrenciler, ardından kamptan çıkarak Diriliş 1 Kampı’na doğru yürüyüşe geçti. 2 km boyunca ve muhteşem kar manzarasında yürüyüşlerini gerçekleştiren kız öğrenciler, zaman zaman kartopu oynayarak, kışın tadını çıkarttı.

ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPTILAR

Kız öğrenciler kampta kaldıkları süre içinde ayrıca atölye çalışmaları da gerçekleştirdi. El becerilerini ortaya koyan kız öğrenciler, yaptıkları ürünleri Aytepe Kampı’na hediye ederek, arkalarında anlamlı bir hatıra bıraktı.

ZİRVEDE MATRAK OYNADILAR

Diriliş 2 kampındaki erkek öğrenciler de kamp süresince birbirinden eğlenceli aktivitelere katıldı. Doğa yürüyüşleri gerçekleştiren gençler, matrak oynamayı da ihmal etmedi.

