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Gençler de tehlikede

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Gençler de tehlikede
En tehlikeli kanser türlerinden biri olan pankreas kanseri gençleri de tehdit ediyor.

En tehlikeli ve sinsi kanser türlerinden olan pankreas kanserinde, belirtilerin geç çıkması kadar şikayetlerin önemsenmeyip tanıda geç kalınması da tedavi şansını azaltıyor. Oysa önemsiz gibi görünen bazı şikayetler pankreas ile ilgili bir sorunun ilk sinyalleri olabilir. Karın ağrısı, hazımsızlık, nedensiz kaşıntı, ani kilo kaybı, aniden çıkan Tip II diyabet; pankreas kanserinin habercisi olabilir!

En tehlikeli kanser türlerinden olan pankreas kanserinde, hastayı hastaneye yönlendirecek belirtilerin olmaması veya tanımlanmaması, tanının geç konulması, organın yerleşim yerinin özelliği; tedavilerin yapılamaz hale gelmesine ve yaşam şansının azalmasına neden oluyor. Prof. Dr. Zafer Ferahköşe; bazı basit gibi görünen şikayetlerin dikkate alınmasının hayat kurtarıcı olacağını vurgulayarak, pankreasın anatomik özelliği ve damar yapısını hızla sardığına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

Gençlerde de görülmeye başladı
Pankreas kanseri görülme oranı hızla artıyor. 2012 yayınlarına göre, tüm dünyada, yılda 26 bin 500 yeni hastaya pankreas kanseri tanısı konuluyor.
Pankreatik kanser, tüm kanserler içerisinde en kötü yaşama şansına sahip kanser olarak kabul ediliyor ve 5 yıllık yaşam şansı ortalama yüzde 5.
Pankreas kanserlerinde en önemli neden ve risk faktörleri; obezite, diyabet ve sigara olarak sıralanıyor.
Çevresel etkenlerin yanı sıra genetik faktörler de büyük rol oynuyor. Ailede pankreas kanseri varsa kardeşlerde olma olasılığı 2-3 misli artıyor.

60 yaş üzerinde ve erkeklerde daha fazla rastlanıyor;
Ancak günümüzde genetik eğilimden dolayı gençlerde ve kadınlarda da sık görülmeye başladığı belirtiliyor.

Sarılık yokken kaşıntıya, rejimsiz kilo kaybına dikkat!
Pankreas kanserlerinde müdahale açısından tümörün boyutu çok önemli olduğu için erken tanı hayati önem taşır. Bu nedenle bazı günlük hayattaki rutin sağlık şikayetleri gibi görülen belirtiler önemsenmeli ve bir hekime danışılmalı.
Pankreas kanseri çok sinsi bir hastalık. Belirtileri kimi zaman belirsiz bir ağrı kimi zaman ise hazımsızlık şeklinde olabiliyor. Klinik olarak sarılık çıkmadan kaşıntı, rejim yapmadan kilo kaybı en önemli erken belirtidir. Bu nedenle, ani diyabet Tip II çıkışı, kaşıntı, iştahsızlık, kilo kaybı ve karın ağrısı önemsenmeli.

Ani diyabet araştırılmalı!
Özellikle eğer bir hastada ani gelişen Tip II diyabet varsa mutlak surette pankreas kanseri yönünden iyice araştırılmalı. Pankreas kanserli hastalar, diyabet yönünden incelendiğinde, hemen hemen hepsinde (yüzde 80) insülin direncinin olduğu tespit edilmiştir.
Bu belirtilerin atlanması veya önemsenmemesi kısa sürede tümörün ani büyümesine ve cerrahi olarak tedavi edilemez hale gelmesine, tümörün büyüyüp metastazına yol açar.

Tümör büyümeden tanı konulmalı
Pankreas kanserlerinin tedavisinde tümör boyutu belirleyici olduğundan erken tanı son derece önemli. Pankreas, karın zarının arkasında bir organ olduğu için rutin kontrollerdeki tanısal girişimlerde tanımlanmaması ve atlanması söz konusu olabiliyor. Bu nedenle şikayetler söz konusu ise geç kalmamak çok önemli. Kaşıntı var ise karın bölgesi ultrasonu ve tomografi çekilmesi ön tanıyı sağlar.

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