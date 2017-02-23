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Gençler futsalda final günü

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Gençler futsalda final günü
Liseler arası genç kızlar ve erkeklerde şampiyonlar yarın belli oluyor.

Dün oynanan yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan kızlarda Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, erkeklerde ise İzmit Gazi Anadolu Lisesi ile Gebze Anıbal Anadolu lisesi finalde karşı karşıya gelecek. Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda ki maçlar 10.00’da başlayacak.

İLK FİNAL ERKEKLERİN
Liseler gençler futsalda günün ilk finalinde erkek maçları oynanacak. Yarın finalde Darıca Arslan Çimento’yu 6-2 yenen İzmit Gazi Anadolu Lisesi ile Muallim Naci Anadolu Lisesi’ni 2-1 mağlup eden Gebze Anibal finalde karşılaşacak. Erkeklerde yarı finalde kaybeden Muallim Naci Anadolu Lisesi ile Darıca Arslan Çimento, üçüncülük maçında 10.00’da karşılaşacak. Bu maçtan sonra ise final maçı oynanacak, 11.15’de ise İzmit Gazi Anadolu Lisesi ile Gebze Anibal Anadolu lisesi finalde kozlarını paylaşacak.

KIZLARDA FİNALİ CUMHURİYET LİSESİ İLE BARBAROS HAYRETTİN OYNAYACAK
Liseler futsalda kızlarda yarı finalde rakiplerini farklı skorla geçen Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi finale isimlerini yazdırmıştı. Yarı finalde rakiplerine mağlup olan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Yahya Kaptan Anadolu Lisesi üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda ki maçın başlama saati 12.45. Bu maçtan sonra kızların final maçı oynanacak. Final maçlarınır ardından ise kupa töreni yapılacak.

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