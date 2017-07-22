Gençler görücüye çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’da bugün ilk çift kale maç yapıldı.

İsmetpaşa Stadı’ndaki çift kalede gözler altyapıdan gelen gençlerin üzerindeydi. Yeşil ve sarı yelekli takımların karşı karşıya geldiği maç İshak, Onur Kandöken (2) ve Mehmet Avcı’nın golleriyle 3-1 bitti. Teknik heyetin gençlerle ilgili ilk izlenimi genel anlamda olumluydu.

ÇİFT KALEDE GÖZLER GENÇLERDEYDİ

Kocaelispor’da yeni sezon hazırlıklarının 14’üncü günü olan bugün ilk kez çift kale maç yapıldı. İsmetpaşa Stadı’ndaki maçta çapraz bağ ameliyatının ardından tedavisine devam edilen Mesut, parmağından operasyon geçiren Ali Keten ile kulağında sorun olduğu için ilaç tedavisi uygulanan Mert Yavuz oynayamadı. Yeşil yedekli takım sahaya kalede Can Emre, savunmanın sağında Fatih, stoperde Ferhat, Murat Başak, savunmanın solunda Kadir Öge, ön liberoda Eray, Özgür, forvet arkasında Burak Süleyman, sağ açıkta Burak Özbakır, son açıkta Celil, santraforda İshak tertibiyle çıkarken, sarı yedekli takım kalede Yusuf, sağbekte Onur Öztonga, stoperde Kemal, Sefa, sol bekte Akif, öne liberoda Kerem, Ali Han, forvet arkasında Hamza, sağ açıkta Mehmet Avcı, sol açıkta Gökdeniz ve santraforda Onur Kandöken’den oluştu. Devre arasında Can Emre yerini Merhan’a, Yusuf, Volkan’a bıraktı.

ONUR KANDÖKEN İKİ GOL ATTI, MAÇ 3-1 BİTTİ

Maça daha iyi başlayan yeşil yelekli takımı İshak’ın kafa golüyle öne geçti. Sonrasında sarı yelekli takım etkisini gösterdi. Mehmet Avcı’nın golüyle skor eşitlendi ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarıda daha organize olan sarı yelekli takım Onur Kandöken ile iki gol buldu ve maçı 3-1 kazandı. Maçın sonlarına doğru Mehmet Avcı’nın darbesiyle acı içerisinde yerde kalan Kadir Öge maçı tamamlayamadı. Tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Çift kaleyi Başkan Bahri Yavuz, bazı yöneticilerle 100’e yakın taraftar izledi. Teknik heyet altyapıdan gelen gençlerle ilgili ilk gözlemini yaptı. Yeni sezon hazırlıklarında ikinci haftayı geride bırakan Yeşil-Siyahlı takım bugünü izinli geçirecek ve yarından itibaren çalışmalarına devam edecek. Takım çarşamba öğlen saatlerinde sezon başı hazırlık kampı için Bolu’ya gidecek.