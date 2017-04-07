''Gençler, kendilerine güvenmeyenlere sandıkta cevabını verecek''

Başkan Karaosmanoğlu, 16 Nisan’da ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 16 Nisan’da Darıca’da oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da katıldığı buluşmada konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Ülkemizi, bayrağımızı, vatandaşımızı ve devletimizi seviyoruz. Ülkemizi gerçekten seviyorsak ona sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Kucaklaşmazsak ve vatanımıza sahip çıkmazsak, bizi Suriye gibi yapma arzusunda olanlara fırsat tanımış oluruz” dedi.

“ÜLKE OLARAK DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Ekonomiden ve sağlığa, teknolojiden daha iyi yaşanabilir kentlere ülke olarak ulaşmada çok büyük aşama kat edildiğini belirten Karaosmanoğlu, “Son on beş yılda Türkiye ve Kocaeli büyük ilerleme sağladı. Ülkemiz çok sıkıntılardan geçtik. 2004 yılından itibaren kentimizde binlerce yatırımı gerçekleştirdik. Zor günler geçirdik ancak şu an iyi günlerdeyiz. Ama daha iyi olmak zorundayız” diye konuştu.

“MİLLET OLARAK DAHA GÜZEL BİR GELECEĞE KOŞACAĞIZ”

Güçlü bir Türkiye'nin sağlıklı evlatları olacağız diyerek konuşmasına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, “Şu an güçlü bir liderimiz var. İnşallah sistemde ki değişikle geleceğe daha güvenle devam edeceğiz. Unutulmamalı ki bir geminin bir kaptanı olur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin meclisten geçmesini AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ortak hareket ederek sağladı. Milli birlik ve beraberliğin en güzel örneği sergilendi. Bu duruş devam etmekte, ülkücü kardeşlerimiz ile birlikte millet olarak 16 Nisan'da “Evet” diyerek daha güzel bir geleceğe koşacağız” ifadelerini sarf etti.

“GENÇLER EVET DİYECEK”

16 Nisan’da yapılacak halk oylamasının ardından her genel seçimde vatandaşımız hükümete direkt görev vereceğini de belirten Karaosmanoğlu, “Bunun ardından hiç vakit kaybetmeden hükümet göreve başlayacak. Sistemde ki tıkanıkların ortadan kaldırılması için mevcut sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Yapılacak değişiklikle 18-25 arası gençlerimizin seçilebilmesinin önünde ki tüm engellerde ortadan kalkmış olacak. Gençlere güveniyoruz, çünkü geleceğimiz sizlersinizdir. Şunu da ifade etmeliyim ki, gençlere güvenmeyenleri anlayamıyorum. Ancak o güvenmeyenler geleceğimizin teminatı gençlerden gereken cevabı da sandıkta alacaklar. Gençler, kendilerine güvenmeyenlere “EVET” diyerek önemli bir hatırlatmada da bulunacak” açıklamasını yaptı.

“KALKINMANIN ÖNÜNDE Kİ TÜM ENGELLERDEN KURTULACAĞIZ”

Sandık aynı zamanda bizim namusumuzdur diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Arkadaşlarınızla medeniyet yolumuza devam edelim. Ülkümüz bu yoldur. Her karara saygılıyız ancak vereceğimiz kararı çok iyi araştırmalıyız. Ülkemiz 16 Nisan’da güzel bir kararla sandıklardan “EVET” çıkmasını sağlayacak. Ve o zaman ülkemizin daha çok kalkınmasını engelleyen tüm engellerden kurtulmuş olacağız” vurgusu yaptı.

“VATAN İÇİN, BAYRAK İÇİN, MİLLET İÇİN ELDE EDİLMİŞ BİR ZAFER”

Dün ve bugün olduğu gibi İstiklâl ve istikbal mücadelemizde güçlü dayanışmaya ihtiyacımız var diyen Karaosmanoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Siz gençlere ihtiyacımız var. 15 Temmuz’da yanımızda dimdik duran milletimiz gibi, sizler gibi değerli kardeşlerimiz var. Paralel devlet yapılanması adı verilen ihanet çetesinin akıbetini hep birlikte gördük, görüyoruz. Aziz milletimiz, paralel yapıyı sinesine yaklaştırmamış, temsilcileriyle de arasına mesafe koymuştur. Akıl, vicdan ve ahlâk sahibi herkes için, bu tablodan çıkartılacak çok büyük dersler vardır. Şimdi sıra, zorlu bir sınava geldi. Bu sınavın adı; halk oylamasıdır. Kıymetli gençler, halk oylamasında göstereceğimiz başarı tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi vatan için, bayrak için, millet için elde edilmiş bir zafer olacaktır.”

“AVRUPA VAMPİR GİBİ DİŞLERİNİ BİLEMİŞ HAYIR ÇIKMASINI BEKLİYOR”

Bugüne kadar istikrar sayesinde hizmetlerimiz sekteye uğramadı hatırlatması da yapan Karaosmanoğlu, “Hem kentimiz, hem de ülkemiz bu istikrar sayesinde kazandı, kazanmaya da devam ediyor. İstiyoruz ki ülke olarak daha da büyüyelim. İstiyoruz ki bu istikrar; bu ülkede baki kalsın. Koalisyonlarla vakit kaybetmeyelim. İstikrar ve istikbâl için önümüze güzel bir seçenek sunuldu kardeşlerim. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Avrupa vampir gibi dişlerini bilemiş, sandıktan hayır çıkması için ellerini ovuşturuyor. Diyoruz ki, halkın iradesinin hâkim kılındığı bir anayasamız olsun. Diyoruz ki millî ve bizi tamamlayan bir anayasamız olsun. Ve diyoruz ki çift başlılık son bulup, siyasi krizler bitsin” dedi.

15 TEMMUZ DARBESİNİ BASTIRAN MİLLETİMİZE BİR ZAFER DAHA YAKIŞIR

Kendimiz için değil, hepimiz için, kentimiz için, ülkemiz için, istikrar ve istikbal için; Evet dememiz gerektiğini 16 Nisan gününe kadar anlatacaklarını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Çünkü bizlere, bugüne kadar güvenip bu görevi teslim eden insanlarımıza, sizlere bunu borçluyuz. Bugün de borcu ödeme vaktidir. Sizler de; kentinize, ülkenize, bu vatanı bizlere emanet eden ecdadınıza kendinizi borçlu hissediyorsanız; evet deyin. 15 Temmuz darbesini bastıran bir millet olarak bize yeni zaferler yakışır. Evet diyenin de, hayır diyenin de kardeşimiz olduğunu yineleyerek ülkemize selâmet diliyorum.”

