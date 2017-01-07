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Gençler Masa Tenisinde işlem tamam

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Gençler Masa Tenisinde işlem tamam
Lise gençler masa tenisinde heyecan önceki gün sona erdi. Erkeklerde Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi rakiplerini geride bıraktı, şampiyon oldu.

ERKEKLERDE ÖZEL BİLGİLİ ŞAMPİYON

Lise gençler masa tenisinde müsabakalar Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşti. Erkekler müsabakaları çok büyük çekişmeye sahne oldu. Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi, rakiplerini geride bıraktı, bu yıl şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde ilk sırayı alan Özel Bilgili Kültür Anadolu lisesi ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

ÇEKİŞMELİ MÜSABAKALAR

Son yıllarda okullar arsı masa tenisi müsabakalarına çok büyük ilgi oluyor. Bu yılda yarışmalara çok büyük katılım vardı. Müsabakalar sonunda Gebze Sarkuysan Anadolu Lisesi ikinci, Körfez Orhangazi Anadolu lisesi üçüncü, Gebze GOSB Tadım Jale Yücel MTA Lisesi de dördüncü sırayı aldı. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere kupaları, ödül töreniyle verildi.

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