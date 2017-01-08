Gençler Masa Tenisinde kızlarda Cahit Elginkan şampiyon oldu

Lise gençler masa tenisinde heyecan dün oynanan maçlara sona erdi.

Erkeklerde Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi rakiplerini geride bıraktı, şampiyon oldu. Kızlar ise şampiyonluğa Cahit Elginkan Anadolu Lisesi takımı ulaştı.

MASA TENİSİNDE İŞLEM TAMAM

Lise gençler masa tenisinde İl Birinciliğinde müsabakalar sonuçlandı. Kızlarda Cahit Elginkan Anadolu Lisesi rakiplerini geride bıraktı, şampiyonluk sevinci yaşadı. Kızlarda ikinciliği ise Karamürsel Dr.Pembe Müjgan Calp Gökcora MTA Lisesi elde etti. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi üçüncü, TEV İnanç Türkeş Lisesi de müsabakaları 4’üncü sırada tamamladı.