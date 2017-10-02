Gençlere özel Bursa gezisi

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Başiskele’de bulunan belediye gençlik spor merkezlerine katılanlara yönelik kültür gezisi düzenlendi. Belirli aralıklarla tekrarlanacak olan kültürel gezilerle gençlerin ülkemizin tarihi ve kültürel birikimlerinin yakından tanınmasını başka şehirlerin coğrafyaları ve kültürleriyle kaynaşma imkânına sahip olmaları hedefleniyor.

Başiskele’den hareket eden gençler Emir Sultan Hazretleri, Yeşil Cami, Yeşil Türbe (Çelebi Mehmet), 600 yıllık tarihi çınar, Tophane Meydanı, Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri ve Ulu Cami’ye ziyarette bulundular.