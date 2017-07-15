Gençlik Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından saat 16.00’da Gençlik Merkezinde 15 Temmuz Şehitleri anma programı yapıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Ömer Ataç ve okul müdürlerinin de katıldığı programda duygusal anlar yaşandı.Gelen misafirlere 250 adet bayrak, 250 adet tişört, 250 rozet dağıtımı gerçekleştirildi. İzmit İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Emirhan Öz sala okudu. Ardından İbrahim Yılmaz Kuran-ı Kerim Tilaveti okudu. 155 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Gençlik Merkezleri arasında 'Kültür ve Sanat Yarışmaları'nda dereceye giren Furkan Başkan Fetih marşını seslendirdi.

Kerim YAVUZ