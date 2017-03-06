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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: Türkiye EURO 2024 için en güçlü aday

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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: Türkiye EURO 2024 için en güçlü aday
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "EURO 2024 için resmi başvurumuzu yaptık. Artık 1 yıl boyunca çalışıp bunun lobisini yapacağız. Ümit ediyoruz ki organizasyonu ülkemize alacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği için en güçlü aday olduğunu söyledi.

Samsun'da medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Kılıç, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına değinen Kılıç, "EURO 2024 için resmi başvurumuzu yaptık. Artık 1 yıl boyunca çalışıp bunun lobisini yapacağız. Ümit ediyoruz ki organizasyonu ülkemize alacağız. Biliyorsunuz, EURO 2016'yı 1 oyla kaybettik. EURO 2020'de organizasyon farklı farklı ülkelerde düzenleneceği için olmadı. Türkiye EURO 2024 için en güçlü aday. En kuvvetli rakibimiz Almanya." diye konuştu.

Tesisleşme çalışmalarından da bahseden Bakan Kılıç, "Mahalle tipi sahalarımız şu anda bin 300'ü geçti. Yaptığımız mahalle tipi sahalarımızın özelliği, doğrudan vatandaşın ayağına gitmiş bir spor imkanı olması. Çok uzun bir yol katedilmesi gerekmiyor, aileler çocuklarının nerede spor yaptıklarını görebiliyorlar. Mahallenin içinde olduğu için katılım çok üst seviyede oluyor. Bu anlamda bize güzel bir geri dönüşüm getiriyor." ifadelerini kullandı.

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