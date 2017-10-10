Genco Erkal ile “Yaşama Dair” 

Türkiye’nin efsane sanatçılarından Genco Erkal, Nazım Hikmet’in ölümünün 54’üncü yıl dönümü nedeniyle hazırladığı “Yaşama Dair” isimli müzikli gösteriyi, İzmit’te sahneliyor.

Piyano ve viyolonsel eşliğinde sunulan oyunda Fazıl Say ve Zülfü Livaneli’nin Nazım şarkıları seslendiriliyor. Oyunda Genco Erkal ile birlikte Tülay Günal da rol alıyor. Nazım Hikmet’in Bursa cezaevindeki yaşamını, Piraye Hanım’a olan aşkını anlatan oyunun bu akşam İzmit’te kapalı gişe oynaması bekleniyor.

