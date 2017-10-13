Genel Sekreter Bayram, çalışmaları yerinde inceledi

İSU tarafından yürütülen içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu boru hattı ve yağmur suyu menfezi çalışmalarını inceleyen İlhan Bayram, yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Yollardaki çalışmaları denetleyen Bayram, mahalle esnafı ile de görüştü.

İncelemeler sırasında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Genel Sekreter İlhan Bayram, "Bölgede yapmış olduğumuz çalışmalar tamamlandığında yağmur suyu birikintilerinin önüne geçerek, alt yapı çalışmalarının yenilenmesiyle de sık sık arızalanan hatlardaki şikayetlerin önüne geçmiş olacağız. Yeşilova'da yaptığımız çalışmalardaki gibi bu caddemizde de trafiğin yoğun olması nedeniyle ekiplerimiz yoğun saatlerde çalışmalara ara verecek. Eskiyen yapıyı kaldırarak yeni yapıyı kurmak haliyle kolay olmuyor. Bir de buna yoğun trafiği eklersek hiç kolay olmuyor. Halkımızda da beklentimiz, çalışmalar sırasında anlayışlı olmaları ve sabırlı olmaları. Bu yaptığımız hizmetler, görünmeyen zahmetli ancak herkesin yararına olan hizmetlerdir. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla yeni bir alt yapıya kavuşmuş olacağız" dedi.