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Genel Sekreter Bayram, il başkanlarını konuk etti

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Genel Sekreter Bayram, il başkanlarını konuk etti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli’deki siyasi partilerin il başkanlarını ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli’deki siyasi partilerin il başkanlarını makamında ağırladı. Ziyarette il başkanları, Genel Sekreter Bayram’a hayırlı olsun dileklerini iletirken, Bayram ise birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarete AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgülkatıldı. İl başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın kentin önemli bir değeri olduğunu hatırlatarak yeni görevinde başarılar diledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise siyasi partilerin birlik ve beraberliğinin ülkemiz ve kentimiz için gerekliğinden bahsederek, “Bu vatan, bu kentimiz hepimizin. Siyasi görüşleri farklı da olsa bu vatan üzerinde kardeşçe yaşamamız birlikte olmak, hoşgörüyü sağlamak ile gerçekleşir. Kocaeli’de bu birlik ve beraberliği görüyorum. Bu beraberliğin artarak devam etmesini arzuluyorum. Nazik ziyaretiniz ayrıca için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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