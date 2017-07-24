Genel Sekreter Bayram, İlk Adım Köprüsü’nü inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İlk Adım Köprüsü’nde incelemede bulundu.

Sanayi Mahallesi’nde yer alan İlk Adım Köprüsü’ndeki genişletme çalışmalarını hızla ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Genel Sekreteri Bayram, Kocaeli’nin ulaşımla ilgili ihtiyaç duyulan her noktasına proje üreteceklerinin altını çizdi. Bayram’a incelemeler sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay eşlik etti.

Genel Sekreter Bayram, ulaşımla ilgili hangi bölgelere ihtiyaç duyuluyorsa o noktalara proje ürettiklerinin altını çizerek, “Burada tek şerit olarak hizmet veren mevcut köprüye ilave bir köprü daha yapıyoruz. Çalışmalar ile köprüyü genişleterek çift şerit haline getiriyoruz. Yaptığımız yeni köprüyle Kullar ve Sanayi bölgesine giriş çıkışlar artık rahat bir şekilde yapılacak” dedi.

Çalışmalar kapsamında ayak imalatları tamamlanan köprünün kirişleri yerleştiriliyor. Kirişlerin yerleştirme işleminin tamamlanmasının ardından dolgu çalışmalarına başlanacak. Daha sonra köprü üstü uygulamaları gerçekleştirilecek. Yeni köprü, Kullar yönünden Salim Dervişoğlu Caddesi’ne çıkış olarak kullanılacakken diğer köprü ise Salim Dervişoğlu Caddesi’nden sanayi bölgesine giriş olarak kullanılacak. 17 metre uzunluğunda yapılan betonarme köprü, 13 metre genişliğe sahip olacak. Köprü çalışması kapsamında 250 metreküp dolgu çalışması yapılacak.