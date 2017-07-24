  • BIST 107.339
  • Altın 142,871
  • Dolar 3,5428
  • Euro 4,1252
  • Kocaeli 25 °C

Genel Sekreter Bayram, İlk Adım Köprüsü’nü inceledi

»
Genel Sekreter Bayram, İlk Adım Köprüsü’nü inceledi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İlk Adım Köprüsü’nde incelemede bulundu. 

Sanayi Mahallesi’nde yer alan İlk Adım Köprüsü’ndeki genişletme çalışmalarını hızla ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Genel Sekreteri Bayram, Kocaeli’nin ulaşımla ilgili ihtiyaç duyulan her noktasına proje üreteceklerinin altını çizdi. Bayram’a incelemeler sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay eşlik etti.

Genel Sekreter Bayram, ulaşımla ilgili hangi bölgelere ihtiyaç duyuluyorsa o noktalara proje ürettiklerinin altını çizerek, “Burada tek şerit olarak hizmet veren mevcut köprüye ilave bir köprü daha yapıyoruz. Çalışmalar ile köprüyü genişleterek çift şerit haline getiriyoruz. Yaptığımız yeni köprüyle Kullar ve Sanayi bölgesine giriş çıkışlar artık rahat bir şekilde yapılacak” dedi.

Çalışmalar kapsamında ayak imalatları tamamlanan köprünün kirişleri yerleştiriliyor. Kirişlerin yerleştirme işleminin tamamlanmasının ardından dolgu çalışmalarına başlanacak. Daha sonra köprü üstü uygulamaları gerçekleştirilecek. Yeni köprü, Kullar yönünden Salim Dervişoğlu Caddesi’ne çıkış olarak kullanılacakken diğer köprü ise Salim Dervişoğlu Caddesi’nden sanayi bölgesine giriş olarak kullanılacak. 17 metre uzunluğunda yapılan betonarme köprü, 13 metre genişliğe sahip olacak. Köprü çalışması kapsamında 250 metreküp dolgu çalışması yapılacak.

Bu haber toplam 32 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maşukiye’nin taksi sorunu24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:02
  • Dikkat! Elektrik kesintisi var23 Temmuz 2017 Pazar 22:32
  • Rektör Mehmet Nuri Nas, hayatını kaybetti23 Temmuz 2017 Pazar 16:53
  • Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti23 Temmuz 2017 Pazar 16:18
  • Bilinmeyen numaralara rekor harcama23 Temmuz 2017 Pazar 13:45
  • Sosyal medyada örgütlenip koşu yaptılar23 Temmuz 2017 Pazar 13:21
  • Büyükşehir küresel ısınma için tedbir alıyor23 Temmuz 2017 Pazar 11:51
  • “İyilik yapayım derken çevreyi kirletmeyelim”23 Temmuz 2017 Pazar 11:47
  • Diyarbakır’a “Kardeşlik Parkı”23 Temmuz 2017 Pazar 11:45
  • Türkiye’de bir ilk!23 Temmuz 2017 Pazar 11:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti