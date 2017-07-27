Genel Sekreter Bayram: Kentimize yeni projeler kazandıracağız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret ederek, ilçede devam eden projeler ve çalışmalarımız hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tahir Büyükakın’ın Bilecik’e Vali olarak atanmasının ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram’ı makamında ağırlayan Başkan Karabacak, ilçede yapımı devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, sinevizyon eşliğinde bir de sunum yapıldı. Ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, “Yerel yöneticilerimizle birlikte uyum içerisinde şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız. Bu doğrultuda belediyelerimiz ile düzenleyeceğimiz koordinasyon toplantılarında bir durum değerlendirmesi yaparak, işbirliği içinde kentimize ve halkımıza yeni projeler kazandıracağız” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise KBB Genel Sekreteri Bayram’a yeni görevinde başarılar dilerken, “12 yıl boyunca İSU Genel Müdürü olarak ilimize çok önemli projeler kazandırdınız. İnşallah yeni dönemde de kentimize çok daha güzel projelerle hizmet vereceğinizden şüphemiz yoktur. Bizlerde bu noktada sizlerle işbirliği içinde ilçemize hizmet etmek için çalışacağız” diyerek ilçede devam eden çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.