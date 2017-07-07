Genel Sekreter Bayram, Vali Aksoy’u ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Kocaeli’de yeni göreve başlayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Genel Sekreter Bayram’a ziyarette Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Gökmen Mengüç, Doğan Erol ve Mustafa Altay da eşlik etti.

ÖNEMLİ HİZMETLERE İMZA ATACAK

Kocaeli Valisi Aksoy’un Kocaeli’de hizmet kalitesini artırarak, önemli işlere imza atacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

VALİ AKSOY GENEL SEKRETER BAYRAMI TEBRİK ETTİ

Vali Hüseyin Aksoy da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan İlhan Bayram’ı tebrik ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.