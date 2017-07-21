Genel Sekreter Bayram, “Vatandaşa hizmet için varız”

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetimini makamında ağırladı. Kocaeli Ticaret Odası yönetimi ile birlikte İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Necmi Bulut, İlhan Bayram’ın Genel Müdürlük görevinde gerçekleştirdiği hizmetlere değinerek, yeni görevinde de kente önemli hizmetler gerçekleştireceğini ifade etti. Genel Sekreter Bayram ise, “Kentin dinamikleri ile birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız” dedi.

Uzun süredir İSU’da genel müdür olarak hizmet veren İlhan Bayram’ın çok başarılı çalışmalara imza attığını belirten Bulut, “İlhan Bey yaptığı çalışmalarla İSU’yu ülkenin en önemli Su ve Kanal İdarelerinden birisi haline getirdi. Ben inanıyorum ki genel sekreterlik görevi ile Büyükşehir Belediyesi’ne de önemli katkılar sağlayacaktır. Kendisini tebrik ediyorum, yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetiminin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Genel Sekreter İlhan Bayram, “Bizler kamu kurumları olarak vatandaşlarımızın hayatları boyunca her türlü ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Başımızda, vatandaşlarımızın seçtiği bir yöneticimiz var. Onun başkanlığında bu hizmetleri yapmaya gayret ediyoruz. Birlikte yapacağımız çalışmalarda da vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.