Genel Sekreter Bayram ve Başkan Köken turizm için bir araya geldi 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’i makamında ağırladı. Toplantıda Tarım, hayvancılık ve turizm noktasında gelişim kaydeden Kandıra’nın alt yapı projelerinin yanı sıra üst yapıda devam eden yatırımlar ele alındı. Turizm başlığının görüşüldüğü toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra’nın ilçe merkezine ve köylerine dönük gerçekleştireceği yeni hizmetler konuşuldu.

Turizm’de büyük bir gelişim sağlayan Kandıra’nın her daim yanında olduklarını belirten Genel Sekreter Bayram, “Ulaşım başta olmak üzere Namazgah barajı ve üst yapıdaki hizmetlerle cazibe merkezi olan Kandıra ilçemizin gelişimi için çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinin yatırımları kent genelinde büyük yoğunlukla devam ederken, Kandıra’da projeler üzerinde birlikte çalışıyoruz. Bu noktada bizim en büyük destekçimiz olan Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun vizyonuyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kandıra Belediyesi Başkanımız Ünal Köken’le birlikte uyum içerisinde çalışarak vatandaşımızın tüm taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ise, “Büyükşehir Belediyemizin tüm kadrolarının Kandıra için harcadıkları yoğun bir mesai için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşımızın isteklerini yerine getirmek için Büyükşehir Belediyemizle birlikte uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bizler de halkımızın tüm taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Kandıra ilçemiz, turizmde her geçen yıl gelişiyor. Her yaz çevre illerden gelen yüz binlerce misafirlerimizi Kandıra’da konuk ediyoruz. Bunu sorunsuz bir şekilde yapmamız da Büyükşehir Belediyemizin büyük destekleri var” diye konuştu.

Görüşme karşılıkla yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.