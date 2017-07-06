Genel Sekreter Bayram’a iki konuda ricam oldu

Hiç tarzım değildir... Yeni atanan, yeni seçilen yöneticileri, bürokratları, siyasetçileri ziyaret edeyim, onlarla fotoğraf çektirip, hava atayım… İnsanları rahatsız etmekten çekinir, yapmacık bulurum.

2005 yılında İSU Genel Müdürlüğü’ne atanan Sayın İlhan Bayram’la samimiyetimiz, O’nun çabaları ile gelişmiştir. Çok kez Sayın Bayram gazeteye geldi. Birkaç kez ben O’nun makamına gittim. Bir keresinde çok önemsediği Gebze Arıtma Tesisi inşaatını gezdirmeye götürmüştü. Dev arıtma tesisini gezdirdikten sonra, GOSB yakınlarındaki bir tesiste “Testi Kebabı” ikram etmişti.

İlhan Bayram’ı çok sakin, prensiplerine bağlı, disiplinli, takipçi ve dürüst bir bürokrat olarak tanıdım. İSU Genel Müdürü olarak bu kente çok önemli hizmetler yaptığının tanığıyım. Özellikle büyük kuraklık döneminde, kentin su durumu konusunda neredeyse her gün konuşmuştuk. Her karşılaştığımızda, “Müdürüm, su çok pahalı” diye sitem ettim, Bayram “Bu kadar yatırımı başka türlü yapamayız” diye su fiyatını savunmuştur.

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Tahir Büyükakın’ın Bilecik Valiliği’ne atanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne getirilen Sayın İlhan Bayram’ı, yeni görevi nedeniyle bayramda telefonla kutlamış, hayırlı olsun demiştim. Geçen gün gazetede sabah toplantısında Murat Yoldaş, “Abi İlhan Bey seni çok sever. Randevu isteyelim de bir ziyarete git” dedi. Önce, “Gerek yok, bizim tarzımız değil” dedim. Murat, bir talebi yerine getirilmezse üzülür, alınır, yüzü düşer. Bir saat sonra, “Tamam Murat. İlhan Bey’e gidelim. Ama beraber gidelim.” dedim. Özel Kalem’i aradı. Hemen ertesi gün için randevu verdiler.

Salı günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi’nde yeni Genel Sekreter İlhan Bayram ile buluşup, görüşeceğiz. Arkadaşlar, “El boş gidilmez. Bir kutu şeker veya pişmaniye al. Ya da çiçek al.” dediler. Salı günü sabahı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve binlerce kişi, Adalet Yürüyüşü yapıyorlar. Gazetenin önünden D-100’den binlerce kişi yürüyor. Yol kapalı. Ben panik yaptım, “Bu yoldan Büyükşehir’e nasıl gideceğiz” oldum. Ben İlhan Bey’i arkadaşım görüyorum. Hiçbir şey almadan, elim boş gittim. CHP’nin Adalet Yürüyüşü D-100’den devam ediyor. Biz Murat’la köprü üzerinden sahil yoluna inip, Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştık.

Giriş kapısındaki görevlilerin geleceğimden haberi var. Sorgusuz sualsiz yolum açıldı. Belediye Binası önünde, İSU’da olduğu gibi Genel Sekreterlik görevinde de Bayram’ın Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapan değerli dost Abdülkadir Dizman bizi bekliyor. Saat tam 11.00’de Genel Sekreterlik makamındayız. Bayram, ulaşım konusunda brifing almış, toplantıdan çıkıp geldi.

İki dost gibi konuştuk. Şehri konuştuk. Genel Sekreter İlhan Bayram, “Tahir Bey’in valilik tayini çıkınca Başkan aradı, atamanı imzaladım. Hemen gel, koltuğa otur dedi. Kalkıp geldim. Daha başkanla oturup konuşmadık.” diye durumu anlattı. Henüz durum tespiti yapıyor. Kendi misyonu için şunları söyledi:

“Ben, 2019 seçimlerine kenti hazırlamakla görevliyim. Başlayan işler bitecek. Halka söz verilen işler bitecek. İzmit’in doğusunun Tavşantepe, Bekirdere, M.Ali Paşa bölgesinin altyapı sorunu var. Bunu 2019’a kadar bitireceğiz. Elimizde önemli projeler var. 2019’a kadar bitirebileceklerimizi yapacağız.”

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Genel Sekretere iki konuyu açtım. Birincisi:

“İlhan Bey, sizden önceki dönemde olmadı. Lütfen siz şu deniz ulaşımı işine ağırlık verin.” dedim. İzmit-Karamürsel hattında 1960’lı, 70’li yıllarda vapur çalıştığını, kar ettiğini anlattım. Bu konuda Tahir Hoca’yı bir türlü ikna edememiştim. Büyükakın, “Vapura 5-6 kişi biniyor. Bunlar da bedavacı. Zarar ediyor” diyordu. Bayram’a, “Vapur seferlerini düzenli yaparsanız. Halka ilan ettiğiniz saatte vapur kalkarsa, İzmit-Gölcük-Derince-Değirmendere-Halıdere-Ulaşlı- Ereğili-Karamürsel, hatta Hereke iskelelerine zamanında uğrarsa bu iş oturur. İnsanlar ekonomik, güvenli, keyifli yolculuk yapar.” dedim. Not aldı.

İkinci bir talebim oldu, “Bu şehirde büyük bir ihtiyaç. Yaşlı insanların huzur içinde kalabileceği, modern, büyük bir huzurevine çok ihtiyaç var. Seka Park alanında olabilir. Bu şehre İskandinav ülkelerindekilere benzer bir büyük huzurevi yaptırın.” dedim. Bu konuda da hak verdi. Bunu da not aldı, kaydetti. İlhan Bayram’ın önemli işler yapacağına inanıyorum. O’nun heyecanı, Başkan Karaosmanoğlu’nu da biraz daha hareketlendirecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diledim Sayın Bayram’a. Tahmin ediyorum, kenti ilgilendiren konularda sık sık görüşeceğiz.

GENEL SEKRETERLİK’TE- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasına, ya 1 kere, ya 2 kere girmişimdir. Geçen Salı günü, yeni Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti yaptım. İzmit’i konuştuk, Kocaeli’yi konuştuk. Tahir Hoca ile olsa, sigara da içerdik. İlhan Bayram’la sadece çay içtik.

Gergin değil, neşeli yürüyüş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 20 küsür gündür yürüyor. Kılıçdaroğlu’nun peşinden de binlerce kişi yürüyor. İktidar bu yürüyüşü çok eleştiriyor. Vatandaşlar içinde de tepki gösterenler var. Ama Türkiye, üstelik siyaseten çok gergin bir dönemde, önemli bir demokratik gösteriye tanıklık ediyor.

Adalet Yürüyüşü, salı günü sabahı tam gazete binasının önünden geçti. Önce polis arabalarının sirenlerini gördük. D-100’de trafiği daraltan, çevrede kuş uçurtmayan, yürüyüş güzergahı üzerindeki köprülere bile insan çıkartmayan polislerin hareketliliğinden Yahya Kaptan’daki mola alanından çıkan Kılıçdaroğlu’nun gelmekte olduğunu anladık. Yürüyüşü, gazete binasındaki odamın camından izledim. Balkona çıktım, zaman zaman el salladım.

Saat 10.00 sıralarında yürüyüşün başı önümüzden geçti. Kemal Kılıçdaroğlu, en önde, dimdik ve tempolu yürüyor. Etrafa el sallıyor. Türkiye çok yürüyüş gördü. Çok muhalif hareket gördü. Ali Gündoğdu ile bunları konuştuk. Şemsi Denizer’in Zonguldak’tan Ankara’ya maden işçilerini yürütüşü. ANAP zamanında tersane işçisinin D-130 karayolundaki yürüyüşü… 1980 öncesi, Nafiz Bostancı liderliğindeki Genel-İş üyelerinin İstanbul yürüyüşü. İrili ufaklı pek çok gösteri yürüyüşü. Hep gerginlik olurdu. Hep siyasi sloganlar atılır, öfke haykırılırdı.

CHP’nin Adalet Yürüyüşü böyle değil. Önümüzden binlerce insan geçti. Konvoyun arkası, bir saat sonra geldi. Zaman zaman “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. Yolda insanlar sarmaş dolaş. Yağmur yağıyor, umursamıyorlar. Dans ederek yürüyenler var. Davul zurna ile oyun havası çalarak yürüyenler var. Yol kenarlarında birikmiş insanlar el sallıyor, yürüyüştekiler de el sallıyor.

Güzel tabloydu. Türkiye için güzel tabloydu. Bu tür demokratik hak kullanışlarına saygılı olmak lazım. Demokrasiyi böyle böyle özümser, yerleştirebiliriz. Bence Kemal Kılıçdaroğlu, kötü bir şey yapmadı. Vatana ihanet etmedi. Teröristlerin ekmeğine yağ sürmedi. Bu ülkede binlerce kişinin, güle oynaya bir hedef için yürüyebileceğini gösteriyorlar. Beğenmiyorsanız, alkışlamayın. Ama küfür etmenin de bir manası yok.