GERÇEK MÜCAHİT VE MÜCAHİDE KİMDİR

Mücahit ve mücahide; Dünyevi menfaatler beklemeden, Yüce Allah’ın rızasına uygun bir şekilde, mevcut imkânlarıyla insanlara hak ve hakikatti anlatma hususunda gayret eden kimsedir. Yüce Allah (CC) Maide suresinin 35. Ayetinde şöyle buyurmaktadır; “ Ey iman edenler! Allah’tan korkun O’na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.” Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) sordular, Ya Resulüllah! Dünya menfaatlerinden bir şey umarak, Allah yolundan cihad etmek isteyen kimsenin durumu nedir? Resulüllah buyurdu; “ onun ecri (sevabı ) yoktur. ( Ebu Davut)

Mücahit ve mücahide; kendinden öncekilerin durumuna bakarak ibret alan ve kendine çeki düzen veren insandır. Dünyevilik için çalışan ahirette kötü amelleriyle giden insanlar gibi yaşayanlar mücahit ve mücahide olamazlar. Hz. Ebu Bekir şöyle diyor; Öncekilerin amelleri kendilerine, dünya ise başkalarına kaldı. Sonra biz geldik, ibret alırsak kurtuluruz. Öncekiler gibi kendimizi dünyeviliklere mahkûm edersek kaybedenlerden oluruz.

Mücahit ve mücahide; zalimlerin zulmüne engel olmak için, hem dünya hem de ahret için çalışan şuurlu bir müslüman olarak, dünyayı elinde tutan kalbine koymayan insandır. Hz. Ömer mücahit ve mücahideyi şöyle tarif ediyor: “ Allah yolunda mücadele eden, nefsinin kötü arzularına karşı gelebilen ve haramlardan sakınan kişidir.” Hz. Ali şöyle diyor; Mücahit ve mücahide açıkta yapmaktan hayâ ettiği bir işi, gizli yerde yapmaz. Zira her yeri gözeten gözleyen Yüce Allah vardır, şuuruyla hareket eden kişidir.”

Mücahit ve mücahide; Geçici dünya nimetlerine aldanarak ebedi hayatını tehlikeye atmayandır. Yaptığı her işin, zahiri ve batını yönünü düşünerek, nefsine mağlup olmayan, Salih amellerinin iptal edilmemesi için, söz, fiil, tavır ve davranışlarına dikkat ederek hareket eden şahsiyetli ve onurlu kişidir.

Dili ile kalbi uyumlu olmayan insanlar, gerçek mücahit ve mücahide sıfatını kazanamazlar. değildir. Mücahitliğin sırrı, yapılan ibadetlerin ve Salih amellerin zahir ve batın çizgisi arasında saklı olduğunu idrak edemeyenler, mücahitliğin lezzetini alamazlar. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) “ Nifak olan huşudan Allah’a sığınınız. Sahabe; nifak olan huşu nasıl olur? Resulüllah buyurdular “ Beden huşu içinde gözüküp, kalbin nifakla dolu olmasıdır.

Mücahit ve mücahide, Kur’an ve sünneti iyi anlamalı, Hz. Peygamberimizi rehber, sahabeyi örnek almalıdır. Mücahit ve mücahide, Hz. Ali gibi düşman karşısında demir kılıçla ( yani teknolojik güçle) savaşırken, nefsin karışmadığı hilm kılıcını da yanında taşımalıdır. Hz. Ali savaş meydanını müşrik olan düşmanını alt edince, müşrik Hz. Ali’nin mübarek yüzünü tükürdü. Hz. Ali hemen demir kılıcını indirdi, hilm kılıcını kuşanarak düşmanını öldürmekten vazgeçti.

Bu duruma şaşıran müşrik “Ey Ali bana kılıcını kaldırmışken neden indirdin.” Sorusuna Hz. Ali şöyle cevap veriyordu. “Seni öldürmek üzereyken, benim yüzüme tükürdün, nefsim kapardı ve hiddetlendim, öyle bir hale geldim ki, Yüce Allah’ın rızası için savaşırken, işin içine nefsim dâhil olunca, kılıcımı indirdim ve hilm kılıcını kuşandım. Zira Yüce Allah’ın işinde ortaklık yaraşmaz” deyince, müşrik kelime şahadet getirerek, birçok insanın hidayetine vesile olmuştur.

Mücahit ve mücahide; Hz. Osman gibi hak bildiği vazifesinin başında ölmelidir. Düşmana ve dünyeviliklere boyun eğmemelidir. Hz. Osman’ın istifasını isteyenlere karşı, istifa etmeyeceğini bildirince e, evi muhasara altına alındı, günlerce susuz bırakıldı, nihayetinde Kur’an okurken şehit edildi.

Hz. Osman’ın neden halifeliği bırakmayıp, ölümü göze alması merak konusu oldu. İnsanların bu merakını Hz. Aişe annemiz şöyle açıklamışlardır. “ Allah Resulü bir gün Hz. Osman’ı yanına çağırdı ve Osman’ın omzuna dokunarak. ‘ Ey Osman! Umulur ki. Allah sana bir gömlek (halifelik) giydirecek, eğer kimi insanlar o gömleği sende çıkarmayı (vazifeyi bırakmayı) isterlerse bana kavuşuncaya kadar o gömleği çıkarma!” Hz. Osman, halifeliğin en zor dönemlerini yaşarken bile sabretti ve vazifesinin başında şehit oldu.

Mücahit ve mücahide;Basit siyasi getiriler ve dünyevilikler uğuruna, yanlış düşüncelilerle iş birliği yapmayan, dilini, gözünü, kulağını, kalbini, sevgisini, vakit ve nakdini, doğrudan veya dolaylı bir şekilde, batıla hizmet edecek şekilde kullanmaktan sakınan, Salih amellerine kötü hırs ve kıskançlık gibi çirkin sıfatları bulaştırmayan onurlu şahsiyettir.

İnsan için en büyük sermaye iman ve zamandır. İmanı talep etmek ve korumak insanın elindedir. Zaman insanın elinde olmayan süresi bilinmeyen bir sermayedir, her an tükenebilir. Bu sebepledir ki insan imandan sonra zamanını çok iye değerlendirmelidir.

Dünyada yaşanılan her an, bir daha geri gelmez. Bundan dolayıdır ki, müslüman her an’ı çok iyi değerlendirmelidir. Alıp verdiğimiz her nefes sayılı olduğunu düşünerek hareket etmelidir. Mü’min ve mü’mineler, yaşadığı ve yaşamaya çalıştığı zaman dilimlerini değerlendirirken şu hususlara dikkat etmelidir. Geçmişte yaptığı hayırlı işlerin devamını yapmaya çalışırken, yaptığı şer işlerden dolayı tövbe ederek, Yüce Allah’tan (CC) bağışlanmasını talep etmeli. Yaşadığı zamanı iyi değerlendirmesi için geçmişte yaşadığı birçok olaylardan ibret alarak, geleceğe şuurla hazırlanmalıdır.

Onurlu şahsiyetli mü’min ve mü’mineler; insanların ayıplarını araştırmayan, usul ve üslup dairesi içinde insanlara hak ve hakikati güzel bir şekilde anlatmaya çalışan, dinini, vatanını, namusunu, maddi ve manevi değerlerini canı pahasına korumayı bilen, dünyeviliklere boyun eğmeyen, yeri geldiğinde, zalimlere karşı cesaretle mücadele etmesini bilen yiğit insandır.

Makalemizi Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) şu mübarek hadisi şerifini naklederek tamamlayalım. “ Mazluma yardım ediniz zalime de” Sahabe sormuş; Ya Resulullah mazluma yardım etmeyi anladık, zalime nasıl yardım edeceğiz. Hz. Peygamberimiz (sav); zalimlerin kolunu tutarak” buyurmuşlardır. Mücahit ve mücahide olan kişi bu hadisi şerifi çok iyi anlamalıdır.

Hadisi şerifin kısa bir tefsirin yapmak gerekirse, şunu söyleyebiliriz; Zalimlerin zulmüne engel olmak için, İslam âlemi ümmet bilinciyle hareket ederek, maddi ve manevi güçlerini birleştirerek, zalimlerin zulüm kolunu kırmalıdır. Ülkemiz ve İslam ülkeleri, zalimlere karşı caydırıcı milli harp sanayisine sahip olmalıdır. Kendi iç meselemiz olan anayasa değişikliğine hayır diyen batılılara karşı, milletçe güçlü bir evet diyerek gerekli cevabı vermeliyiz. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler “Arife tarif gerekmez” kalın sağlıcakla