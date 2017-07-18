Gerçekçi hedef; kümede kalmak

Geçen gün köşemde içi boşaltıldıktan sonra tamamen alt yapıdan alınan futbolcularla yola çıkan 2011-12 sezonundaki Kocaelispor ile yaşanan maddi sorun ve belirsizlik yüzünden mevcut futbolcuların ayrılmasıyla aşağıdan gelenlerle devam etmek zorunda olan yeni sezondaki Kocaeli Birlikspor kadrolarının kıyaslamasını yapmış, “İki kadro arasında yaş ve kalite farkı var. Bu yüzden Birlikspor, Kocaelispor gibi hezimet yaşamaz” demiştim. Yazımda U19 ağırlıklı kadroyla mücadele edecek olan Birlikspor’un 2.Lig’deki takımlarla baş edebileceğini sanmadığımdan, büyük olasılıkla küme düşebileceğinden söz etmiştim. Bir gazetede okudum sevgili Erhan Yılmaz, “Ne küme düşmesi, biz ilk 7’ye oynayacağız” diye bir açıklama yapmış. Bir kulüp başkanının takıma inanması, güvenmesi elbette doğaldır. Ancak bu, iddialı söylemde bulunmayı gerektirmez. Zaten bu söylemler kimseye inandırıcı gelmez.

YILMAZ’IN BEKLENTİSİ ABARTILI

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, ikisi 11’den 6 futbolcunun ayrılmasının ardından geçen sezon Play-Off finali oynamış bir takım için, “Hedefimiz kümede kalmak” diyor, gerçekçi bir yaklaşımda bulunuyorsa, Yılmaz’dan da benzer bir yaklaşım beklerdim. Keşke bu takım ilk 7’ye oynasa, Play-Off’u zorlasa, bunu hepimiz çok isteriz. Ancak tamamı genç ve deneyimsiz oyuncularla, 2.Lig düzeyindeki bir ligde bunu yapabilmek takdir edilmeli ki çok zor, hatta uzak bir ihtimal. Tamam, kadrodaki genç futbolcuların yetenekli olduğundan yana kimsenin kuşkusu yok. Yıllardır akademi liglerinde iyi hazırlıkla geldiler, temelleri sağlam. Üstelik de kentin o yaş grubundaki en iyileri. Bu yönde bir sıkıntı yok. Ancak genç yeteneklerin bir takımın içine serpiştirilmeleri, tecrübelilerle kaynaştırılmaları gibi bir durum söz konusu değil.

KÜMEDE KALIRSA BÜYÜK BAŞARI

Öyle olsa, yani geçen yıldan tecrübeli 5-6 isim kalsa, gençlerle o kadro takviye edilse, bu takım üst sıralara oynar diye iddialı söylemde bulunabilirdik. Dediğim gibi böyle bir durum yok. Kadrodaki 20 yaş üstünde tek bir oyuncu yok. Üstelik bu futbolcuların tamamına yakınının profesyonel lig tecrübesi bulunmuyor. Akademi Liginden bir sezon sonra direk 2. Lig’de oynamak, hiç kolay değil. Çünkü arada büyük fark var. Tüm bu gerçeklerden yola çıktığımda daha önce yazdığımı yineliyorum. Bu kadronun 2.Lig’deki takımlarla baş edebilmesi zor, küme düşme ihtimalleri yüksek. Başkan Erhan Yılmaz keşke ilk 7 diye büyük hedef koyacağına, “Bu çocuklara güveniyorum, ligde kalacağız” dese daha gerçekçi, inandırıcı olurdu. Eğer bu kadroyla Birlikspor 2.Lig’de kalabilirse gerçekten önemli bir başarıya imza atmış olur.

Harun Eren’in anlamlı paylaşımı

Hatırlanacağı gibi Süper Lig’den düştükten sonra transfer yasağı gelince, Bank Asya 1.Lig’de ilk yarı boyunca genç futbolcularla oynamıştık. Bizim gençler ellerinden geleni fazlasıyla yapmışlardı. O futbolcu grubu içindeydi Harun Eren. Devre arası transfer yasağı kaldırılınca Harun ve diğer gençlerin yüzüne bakılmadı. Harun da arkadaşları gibi yuvadan uçmak zorunda kaldı. Güngören, Kars, Maltepe, Derince, Yozgatspor’da profesyonel olarak futbol yaşamını sürdürdü. Amatöre dönüşte ilk Başaranspor forması giydi, oradan Suntanorhan’a geçti. En son Sapanca Gençlik’te oynarken, geçen yılın ağustos ayında askere gitti.

İŞTE TÜRK ÇOCUĞU

Harun bir yıllık vatan nöbetini kısa bir süre önce tamamlayıp evine döndü. Sevgili Harun, facebook sayfasına askerlikle ilgili bir yazı yazmış. Tanıdığım en iyi Kocaelisporlulardan sevgili Murat Köprücü kardeşimin dikkati çekmiş, kendi sayfasından paylaşmış ve altına da, “İşte Türk çocuğu. Kocaelispor’da ve çeşitli takımlarda futbol oynayan Harun Eren kardeşimin Şırnak Şenoba’da gururla tamamladığı askerlik vazifesini bitirdiği gün yazdığı yazı. Bu millet bu çocukları yetiştirdiği sürece sırtımız yere gelmez” notunu düşmüş. Dikkatle okudum yazıyı ve köşemde kullanmak isterim. Sevgili Harun kardeşime hoş geldin diyor, paylaşımını aynen yayınlıyorum.

İŞTE HARUN EREN’İN PAYLAŞIMI

“Burası sınırın en ucu, burası hududun en sonu. Bu topraklar televizyonlarda izleyip de göremediğimiz, haritada arayıp da bulamadığımız var olan topraklardır. 11 ay bu topraklarda askerlik yaptım, unutulmayacak anılar yaşadım. Ailenin ne kadar önemli bir kavram olduğunu bir kere daha anladım. Sabır denilen şeyin ne olduğunu askerde daha iyi anladım. Dostluğun, sevginin kıymetini bir kere daha anladım. Vatanıma en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım, babalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın giydiği üniformaları gururla taşıdım. Burası Şırnak, burası hudut, burası vatanımın en kıymetli yeri. Allah Türk askerini korusun. Ne mutlu Türküm diyene”