Masamın üzerindeki haberler, bilgisayarımın hafızasındaki e-postalar cıvıl cıvıl bugün. Hepsi, çocuklarla ilgili.

Bugün 23 Nisan. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği en güzel bayram.

Gerçekten neşe doluyor insan. Gençliğimde, bu işe başlamadan önce bir süre anaokulu öğretmenliği yapmıştım. Çocuklar içinde olmanın, çocuklarla birlikte olmanın ne kadar keyifli bir iş olduğunu bilirim.

İyi anlatmamız lazım çocuklara 23 Nisan’ı. Cumhuriyet’i, Atatürk’ü iyi tanıtmamız lazım. Atatürk TBMM’yi 23 Nisan 1920’de kurmuş. O TBMM, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış O zaman Gazi Meclis unvanını almıştı.

15 Temmuz’da demokrasi ve devlet düşmanları TBMM’yi bombaladı. Meclisimiz 2’nci kez gazi unvanını aldı.

Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak. Sistem ne olursa olsun, bu cumhuriyeti halkın seçtiği insanlar yönetecek, halkın seçtiği vekillerden oluşan TBMM toplum düzenini teminat altına alacak yasaları çıkartacak.

Çocuklarımızı, sadece sınavlara hazırlanan ve sadece sınavlarda başarılı olmaya mecbur birer varlık olarak görmekten kurtulmalıyız. Onlara, vatan, millet, cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk sevgisini en iyi şekilde vermeliyiz. Bugün yurdumuzun ve ilimizin her köşesinde 23 Nisan coşkuyla kutlanacak.

Lunapark’ta oynayan, koşturan çocuklar. AVM’lerde dans eden çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin şenliğinde bilimle tanışan, Dünya çocuklarının kardeşliğini kanıtlayan minik, neşeli misafirler.

23 Nisan’da gerçekten neşe doluyor insan. Önümüzdeki hafta bütün okullardan gelen 23 Nisan kutlamalarıyla ilgili çocuk haberlerini sizlerle paylaşacağız. Bu haberleri redakte edip, size sunmak da bizi ayrı bir zevk verecek.

Bütün ulusun, özellikle çocukların 23 Nisan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.