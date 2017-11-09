"Gerekli sonucu alacağız"

“İYİ ÇALIŞTIK”

Kavlak yaptığı açıklamada, “Deplasmanda önemli bir rakiple karşılaşacağız. Hazırlıklarımıza iyi başladık, iyi de sürdürüyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Burak Süleyman’ın hafif sakatlığı vardı ona da teşhis kondu. Tedavisi yapılıyor. Murat Başak’ta maç içerisinde rakiple mücadelesinde ters bir hareketle belinde bir problem olmuştu, o da düzeldi, O’nunla ilgili de bir problem kalmadı. Cizre maçında gerekli sonucu alacağımıza inanıyorum. Maç öncesinde ceza sınırında olan oyuncumuzda bir hayli fazla, ama sıkıntı değil. Oyuncularım şu zamana kadar gereksiz hiç sarı kart görmediler. Oyun içerisinde bazı sarı kartlar olabilir. Bunun için özel olarak da uyarmama gerek yok. Onlar sahada ne yapmalarını, ne yapmamalarını gayet iyi biliyorlar” dedi.

