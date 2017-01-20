Geri dönüşüm ihalesine 5 firma katıldı

İzmit Belediyesi’nde geri dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alım ihalesi yapıldı.

Belediyenin Çevre Koruma Müdürlüğü’nün 2017 yılı içindeki çalışmalarında kullanılacak olan 5.000 adet geri kazanım kutusu, 60.000 adet geri dönüşüm büzgülü baskısız poşet, 10.000 paket A4 fotokopi kağıdı alımı ihalesine 5 firma katıldı.

3 KISIMLI İHALE

Yaklaşık maliyeti 40 bin 416 lira olan geri kazanım kutusu ihalesine katılan Plastik Koli İmalat firması 30 bin lira, Üzmezler firması 38 bin 700 lira, Naturel firması da 35 bin 750 lira teklif verdi.

Muhammen bedeli 31 bin 500 lira olan geri dönüşüm büzgülü baskısız poşet ihalesine katılan Alpmete Sanayi firması 29 bin 400 lira, Naturel firması ise 27 bin lira, yaklaşık maliyeti 88 bin 666 lira olan A4 fotokopi kağıdı ihalesine katılana Üzmezler firması 84 bin 800 lira, Mutlu Proje Yapı Kırtasiye firması 77 bin 400 lira, Naturel firması da 87 bin 500 lira teklif verdi. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanacak firmaları önümüzdeki günlerde açıklayacak.

