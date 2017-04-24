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Geri dönüşüm, karşılıksız değil

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Geri dönüşüm, karşılıksız değil
İzmit’teki okular, kırtasiye ihtiyacını geri dönüşüm projesine destek ile karşılıyor. 

İzmit Belediyesi’nin geri dönüşüm projelerine destek olan okullara yüzlerce paket fotokopi kağıdı verildi. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ambalaj atık toplama projesine destek olan 8 okula 875 paket A4 fotokopi kağıdı hediye edildi.

Son 2 hafta içinde projeye destek olan İnkılap Ortaokulu’na 125 paket, Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulu’na 100 paket, Gazi Anadolu Lisesi’ne 200 paket, Yahya Kaptan İlkokulu’na 125 paket, Akmeşe İlkokul ile ortaokuluna 150 paket, Fevzi Çakmak İlkokulu’na 50 paket, Topçular İlkokulu’na 50 paket ve Yavuz Teknik ve Meslek Lisesi’ne de 75 paket fotokopi kağıdı, belediye görevlilerince okullara teslim edildi. Belediye yetkilileri, projeye destek olan okul yönetimlerine teşekkür ettiler.

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