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Geri sayım başladı! 22 ülkeden 193 eser katılacak

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Geri sayım başladı! 22 ülkeden 193 eser katılacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince nisan ayında düzenlenecek "1. Uluslar arası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması"na şu ana kadar 22 ülkeden eser gönderildiği bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince nisan ayında düzenlenecek karikatür yarışmasına 22 ülkeden 193 eser katılacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 21 Nisan tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışmaya, şu ana kadar Ukrayna, İngiltere, Brezilya, İtalya, Romanya, Karadağ, Mısır, İran, Kostarika, Çin, Endonezya, Peru, Rusya, Sırbistan, Filistin, Hollanda, Makedonya, İspanya, BAE, Hindistan, Avusturya ve Türkiye'den 193 eserin, yarışma komitesine ulaştığı belirtildi.

Ana teması "Kitap ve Medeniyet" olarak belirlenen yarışmada, gençlerin karikatür sanatına dikkatlerinin çekilmesi ve teşvik edilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, yarışmaya dünya çapındaki tanınmış karikatüristlerin yanı sıra Türkiye'den de yoğun katılım olduğu kaydedildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, karikatür yarışmasına öğrencilerin katılımlarını teşvik etmek amacıyla okullarda tanıtım toplantıları gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, yarışmanın ödül töreninin 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yapılacağı ifade edildi.

Usta karikatüristlerin söyleşileri ve atölye çalışmaları olacak

Bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen, şimdiden bu alandaki saygın organizasyonlar arasına girmeye aday olan yarışmanın, adeta bir karikatür festivaline dönüşeceği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aynı zamanda fuar süresince usta karikatüristlerin söyleşileri ve atölye çalışmalarına etkinliklerde yer verilecek. Yarışmaya başvurular devam ederken, bir yandan da usta karikatüristler mart ayından itibaren Kocaeli’de belirlenecek okullarda öğrencilerle bir araya gelecek. Karikatür sanatının inceliklerini genç nesillerle paylaşacak olan usta çizerler, onlara bu sanatın inceliklerini anlatacak. Bu çalışmayla beraber Karikatür Okulu’nun ön hazırlığı niteliğinde okullarda karikatür sanatını öğrencilere tanıtma ve karikatür sevgisi aşılama çalışmaları başlamış olacak. Bu etkinliklerle yarışma kapsamında yer verilen teşvik ödülleri için genç çizerlerin yönlendirilmesi amaçlanıyor."

Açıklamada, yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye de 5 bin lira ödül verileceği, teşvik ödülünün 2 bin 500 lira olarak belirlendiği, ayrıca 5 karikatüriste bin 500'er lira ödül verileceği kaydedildi.

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