Geri sayım başladı! Kayıtlar devam ediyor

Ödüllü koşu için kayıtlar alınmaya devam ediliyor. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan kocaeli.bel.tr adresinin yanı sıra İzmit merkezdeki Seka Sporcu Eğitim Merkezi (SEKASEM) dâhilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasından alınıyor. Sekasem’e giden vatandaşlar buradan kayıt işlemlerini gerçekleştirerek, göğüs numaralarını alabiliyor. Başvuru süresi 27 Ekim Cuma günü 17.00’ye kadar alınmaya devam edilecek.

PAZAR GÜNÜ SEKA PARK’TA

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu üç kategoriden oluşacak. 3 km Halk, 10 km Profesyonel ve 1 km’lik Çocuk Koşusundan oluşan organizasyon 29 Ekim Pazar günü 13.30’da Sekapark’ta başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen koşu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirecek.



YARIŞ PARKURLARI

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına coşku katacak olan Cumhuriyet Koşu’nun parkuru ise şöyle:



3 km. halk koşusu;

Çıkış ve Varış : Sekapark Oteli önünde hazırlanan noktada olacak.

Güzergah : Sekapark alanı dahilinde, şeritlerle belirlenen parkurun takip edilmesiyle (tur atılmasıyla) tamamlanacak.



10 km. koşusu;

Çıkış ve Varış : Sekapark Oteli önünde hazırlanan noktada olacaktır.

Güzergâh : Büyükşehir Belediyesi önünden geçiş,

Gölcük eski yolunu takip,

Lastik-iş sendikası önünden sahil şeridine dönüş,

Sahil şeridi boyunca iskele yolunu takip ve

Sekapark yoluna geçerek bu yolun izlenmesiyle tamamlanacak.



1 km. Çocuk Maratonu;

Çıkış ve Varış : SEKA Park Oteli önünde hazırlanan noktada olacaktır.

Güzergah : SEKA Park alanı dahilinde, şeritlerle belirlenen kısa parkurun takip edilmesiyle (tur atılmasıyla) tamamlanacak.



DETAYLI BİLGİ

Yarışmayla ilgili detaylı tüm bilgiler, 444 11 41 no.lu çağrı merkezinden ve 335 53 49 no.lu Cumhuriyet Koşusu danışma hattından alınabilir.

