Gezi teknesine Büyükşehir engeli

1958 yılında kurulan Abbas İnandı Deniz Turizm İşletmesi Ltd.Şti. sahip olduğu Semiramis isimli 6 adet lüks gezinti teknesi ile yıllardır İstanbul Boğazı’nda turizme hizmet ediyor.

Bugüne kadar pek çok Avrupalı, Arap, Amerikalı, Uzakdoğulu turist grubuna İstanbul Boğazı’nı gezdirmişler. Kimi zaman ülkemize gelen yabancı ülke büyüklerini ağırlamışlar. 15 Temmuz sonrası İstanbul Yenikapı’da düzenlenen büyük mitinge, deniz yoluyla katılan ünlü siyasetçilere, sanatçılara hizmet vermişler.

Son zamanlarda İstanbul’a gelen turist sayısında azalma olunca, firma sahip olduğu gezinti gemileri ile yeni pazarlar aramaya başlamış. En uygun yerlerden biri olarak da İzmit Körfezi’ni belirlemişler.

DÜĞÜN BİLE YAPILABİLİYOR

Abbas İnandı Deniz Turizm Firması, Semiramis-2 adını verdiği süper lüks teknesi ile İzmit Körfezi’nde turizm hizmeti vermek istiyor. Semiramis-2, 1997 yılında Karadeniz Ereğli’de yapılmış. 45 metre uzunluğunda kışın 320, yazın 420 yolcu kapasiteli.

Semiramis-2 ile İzmit Körfezi’nde tur düzenlemek istiyorlar. Geminin, gruplara kiralanması, hatta düğün, nişan gibi cemiyetlere tahsis edilmesi de mümkün. Teknede yiyecek, içecek servisi de en kaliteli şekilde yapılabiliyor. 250 konuklu bir cemiyet için tekneyi 13-15 bin TL’ye kiralamak, düğün yapmak mümkün. Ayrıca İzmit’ten başlayıp, Osmangazi Köprüsü altından geçecek şekilde akşam turları düzenlenebilir. İzmit Körfezi’nin deniz turları için en az İstanbul Boğazı kadar cazip bir bölge olduğunu düşünüyorlar.

BÜYÜKŞEHİR İZİN VERMİYOR

Firmanın İşletme Müdürü Kadir Altay ile Kurumsal İletişim Direktörü Veysel Kara gazetemize geldiler. Geçen yıl Şubat ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne resmen başvurmuşlar. İzmit Körfezi’nde Semiramis-2 isimli tekneyi, Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği program dahilinde çalıştırmak istiyorlar. Büyükşehir’den bir şey beklemiyorlar. Hatta, belirlenecek uygun bir kira veya kârdan hisse vermeye de hazırlar.

Ancak Büyükşehir Belediyesi’nin Deniz Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, firma yetkililerine, “Çekin gidin buradan” demişler. “Bizim kentte teknelerimiz var. Bu organizasyonları biz yaparız.” demişler. Hatta, Karamürsel İskelesi’nde bulunan Semiramis-2’yi İzmit Körfezi dışına kovalamışlar.

İZMİT KÖRFEZİ’NE RENK KATABİLİRİZ

Abbas İnandı Deniz Turizm İşletmesi İşletme Müdürü Kadir Altay, Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Müdürlüğü’nün tavrıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattı. Altay şunları söyledi:

“Bizim teknelerimizde alkollü içki servisi bulunmaz. Dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Arap turistler, Avrupalı turistler bu teknelerle seyahate bayılıyorlar. Teknelerimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, ABD eski Başkanı Bush’u bile ağırladık. Çok kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet vermeye hazırız. Bu gemi sayesinde İzmit’e Sapanca bölgesinden, İstanbul’dan da turist gelecektir. İzmit Körfezi kıyılarında yaşayanların çok güzel bir dinlenme seçeneği olacaktır. Yazın teknelerimizde düğünler yapılabilir. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Karaosmanoğlu da başlangıçta bu projeye çok sıcak baktı. Ama Deniz Ulaşım Müdürlüğü yetkililerini aşamadık. Bir ön yargı ile karşımıza çıkıyorlar. “

Firma yetkilileri Semiramis-2 gezinti teknesinin hazır olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin izin vermesi halinde hizmete hemen başlayabileceklerini anlattılar. Bu geminin İzmit Körfezi’ne geldiğinin duyulmasından sonra pek çok rezervasyon talebi de şirkete ulaşmış. Ancak Semiramis-2 halen İzmit Körfezi dışında, Yalova İskelesi’nde bekliyor. Başkan Karaosmanoğlu’nun bu konuya el atması, firma yetkilileri ile görüşmesi isteniyor.