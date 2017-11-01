Gezici Bavul Müze, çocuklarla buluşacak

Kocaeli Müze Müdürlüğü'nün 'Dikkat Bu Sınıfta Müze Var' sloganı ile 'Gezici Bavul Müze' uygulamasını hayata geçirdi. 'Gezici Bavul Müze' uygulaması kapsamında okul öncesi eğitim kurumları ve okullar dolaşılarak müze çocukların ayağına götürülecek. Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük müzeyi ziyaret etme imkanı olmayan çocuklara ulaşma imkanı bulacaklarını belirterek, "Gezici Bavul Müze uygulaması müze sınırlarının dışına çıkmayı gerektirir. Maddi olanaksızlıklar, zaman problemi, ulaşım sıkıntıları gibi konular sebebiyle müzemizi ziyaret etme olanağı bulamayan çocuklara da bu sayede ulaşma imkanı yakalayacağız. Müze nesnelerini müzeden sınıf ortamına taşıyarak öğrencilerle doğrudan temas kurabileceğiz. Kutular içinde müze nesnelerimizi okullara, anaokullarına ve kreşlere taşıyacağız. Sınıf ortamı içinde öğrencilerle küçük arkeolojik kazılar yapacağız. Bir nesnenin toprak altından nasıl çıktığı, ona nasıl ulaşıldığını hep beraber deneyimleyeceğiz. Ardından çıkan eserlerin envanterini yapmaktan tutunda, restorasyon süreçlerine ve vitrinde sergilenmesine kadar tüm süreci çocuklarla beraber yaşayacağız" dedi.



Uygulamadan yararlanmak isteyen okulların Kocaeli Müzesi'nden randevu alması yeterli olacağını söyleyen Gölcük, "Müzelerin ana görevlerinden biri kültür varlıklarını korumak ve sergilemek olabilir ama biz inanıyoruz ki sosyal hizmet kapsamında da önemli bir misyonumuz var. Toplumun farklı kesimlerine ulaşıp 'Gezici Bavul Müze' projesiyle öğrencilerin müze nesneleri ile çalışma deneyimini yaşamalarını istiyoruz" diye konuştu.