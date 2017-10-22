Gıda fiyatlarındaki ürküten artış

Yıllardır her hafta İzmit Perşembe Pazarı’ndaki fiyatları takip ettiririm. Ayrıca Cuma günleri Köylü Pazarı’ndaki fiyatları izliyoruz. Her hafta pazarlardaki tezgah fiyatlarını haber yapmanın önemli olduğunu düşünürüm. Eskiden Ahmet Kurt gazetede çalışırken bir de “Market Paketimiz” vardı. Ayda bir, bir ailenin gıda ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan paketin hangi markette kaç liraya alındığını yayınlardık. Ahmet Kurt KSO’ya geçtikten sonra bu çalışmayı yaptıracak bir muhabir bulamadım.

Son zamanlarda gıda maddelerindeki fiyat artışları dikkat çekici. Hala marketlerde 60-65 Kuruş’a çiftlik yumurtası bulunabiliyor ama örneğin köy yumurtasının fiyatı 1 TL’yi gördü.

Et fiyatları konusuna pek girmek istemiyorum. Ama mesela süt ürünlerinde, tereyağı, peynir, yoğurt, ayran fiyatlarında son haftalarda çok ciddi fiyat artışları var. Bakliyat fiyatları, salça fiyatı artıyor.

Elbette 2000 yılı öncesindeki üç haneli enflasyon dönemlerindeki gibi değil. Ama belli ki, bazı dengeler bozuldu. Çarşı pazardaki enflasyon, devletin resmi rakamlarının üzerinde görülüyor.

Üstelik kış aylarına giriyoruz. Bir yandan tarım hayvancılık ürünlerinin fiyatı yükseliyor, tüketici tepkili. Ama fiyatlar yükselirken üreticinin de yüzü gülmüyor. Bu da bir büyük çelişki. Daha TL’deki son değer kaybı, petrol fiyatlarındaki son artış akaryakıt fiyatlarına yansımadı. Bir de bunlar eklenecek gıda fiyatlarındaki artış bu şekilde devam ederse, dar ve orta gelirli aileler çok sıkıntı çekecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’ya inanan ve güvenen biriyim. Fakıbaba, özellikle et fiyatı konusunda hem üreticiyi, hem tüketiciyi koruyacak önlemler konusunda ciddi olarak duruyor. Ama sebze, meyve, süt ürünleri fiyatları, bakliyat, yağ fiyatları da müdahale gerektiriyor.

Kabul etmek lazım ki, birkaç ay önce çok pahalı diye tepki gösterdiğimiz Ekmek’in 1.25 TL’lik fiyatı düşük kaldı. Gıda fiyatları yükselirken, lokantalar, yemek sektörü fiyatlarını arttıramıyor. Ya kalite düşüyor, ya porsiyonlar ufalıyor. Kötü bir gidiş var. Önlem almak gerekiyor.

Heyecanlandıran haber

Konu, Cuma günü öğleden sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde görüldüğü andan itibaren heyecan yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri için ev sahipliğine talip olmuş. Böylesi büyük turnuvalara talip olurken, uygun stadyumlarınızı deklare etmeniz gerekiyor. TFF başvurusunda 9 kentteki stadyumları “Maçların oynanabileceği stadlar” olarak deklare etmiş.

9 şehirden biri Kocaeli. Yani, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği Türkiye’ye verilirse, grup maçlarının bir kısmı Alikahya’daki yeni stadyumda oynanacak. Bu çok önemli bir haber. Çok heyecan verici bir haber. Türkiye Avrupa Şampiyonası finallerini düzenlemeye daha önce de talip oldu, bize verilmedi. Artık 2024 Türkiye’ye verilebilir. Eğer bu gerçekleşirse, henüz açılmayan, henüz yolu bile olmayan yeni stadımızda Avrupa Şampiyonası finalleri izleyeceğiz.

Böyle bir fırsat, İzmit için çok büyük şans olabilir. Bize bu yıl Taipei’de düzenlenen 2017 Üniversite Olimpiyatları’nın sözünü verdiler, ama sonra 20 milyon Euro’ya kıyamadılar.

9 kent arasında Trabzon, Gaziantep falanda var. Eğer 2024 Türkiye’ye verilir, ama sonra Kocaeli stadı devre dışı bırakılırsa, işte bunun hesabını kimse bu kente veremez.

Saadet’in büyük kongresi

Bugün İzmit’te, Atatürk Spor Salonu’nda Saadet Partisi’nin il kongresi var. Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatı bu kongreye çok önem verdi. Çok ciddi hazırlandı.

Öğlen saatlerinde Genel Başkan Karamollaoğlu gelecek. Otoyol’un Kartepe turnikelerinde karşılanacak. Atatürk Spor Salonu önünde 1000 partili genç Genel Başkanı kucaklayacak.

Saadet Partisi İl Başkanı Çelik, “Milli görüş” davasına kendisini adamış bir insan. Bugünkü kongrede seçim yarışı falan yok. Çelik yeniden tek aday olarak İl Başkanı seçilecek. Ancak Milli Görüş, bugün Kocaeli kongresi ile birlikte, “Biz buradayız. Yeniden yükseliyoruz” mesajını Türkiye’ye vermeye çalışacak.

Kongre için özel bir başlangıç saati belirlendi:13.41. 13, Kocaeli’nin milletvekili ve belediye sayısı. 41, malum plaka numarası. Umarım, organizasyonda sarkma olmaz, kongre tam saat 13.41’de başlar.2019 yılı kasım ayında yapılacak genel seçimlerde %10 barajı düşürülecek. Saadet Partisi de en azından yeniden Meclis’e girmeyi hedefliyor. Ayrıca Saadet Partisi’nin tabanını güçlü tutması, ilimizde eski oy potansiyellerine kavuşması, kuşkusuz 2019 yılı mart ayındaki yerel seçim sonuçlarını da etkileyecek. Bugünkü kongre, Milli Görüş hareketi için önemli. İktidar partisi için, mevcut muhalefet partileri için de önemli. Genel Başkan’ın vereceği mesajları dikkatle takip etmek gerekiyor.

12.8 milyar TL cezadan gelecek

Türkiye 2018 yılı için taslak bütçesini hazırladı. Yakında Meclis’e gelecek, tartışmaları başlayacak. 2018 bütçesi 800 milyar TL civarında. Bir bakıma, onarım bütçesi olacak. Devlet tasarrufa yönelecek.

Ancak pek çok vergi yükseliyor. Çünkü, özellikle silahlanma konusundaki harcamalar çok arttı. Irak’ta, Suriye’de operasyonlar yapıyoruz. Bunlar az maliyetli işler değil.

Yeni bütçede benim dikkatimi özellikle gelirler kalemindeki “Ceza” konusu çekti. Devlet önümüzdeki yıl vatandaşa kesilecek cezalardan 12.8 milyar TL gelir bekliyor. Trafikteki cezalar, sigara içme cezası, kabahatler kanunu cezaları. Toplam 12.8 milyar TL gelir hedefleniyor.

Yani önümüzdeki yıl her konuda biraz daha dikkatli olmak lazım. Sigara ve içki üzerindeki vergiler daha ne kadar artacak bilemem. Artık insanlar açık tütünü sarıp kullanıyor. Evlerde rakı, bira üretiliyor. Pek çok konuda vergi yükü, dayanma sınırına gelince, cezalar konusunda artışa gidildi. Önümüzdeki yıl vatandaşa daha çok ceza kesilecek. Bu cezalardan gelecek paralarla da bir bakıma savaş bütçesi takviye edilecek.

DUVAR YAZISI

Bugün Türkiye’de en zor işi

üstlenen kişi Hakem Cüneyt

Çakır olacak. G.Saray-F.Bahçe

maçı yönetmek, ülkeyi yönetmekten daha zor.