Gıda Mühendislerinden Cumhuriyet kahvaltısı

Oda üyelerinin aileleriyle birlikte katıldığı kahvaltı öncesi Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilcisi Sema Olkun Kopal tarafından konuşma yapıldı. Sema Kopal yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet'in 94'üncü yılında düzenlediğimiz kahvaltıda üyelerimizle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Büyük fedakarlıklarla yedi düvele karşı savaşan ve dünyanın ilk zaferle sonuçlanan, mazlum uluslara örnek olan Kurtuluş Savaşını gerçekleştiren, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz. Laikliğe, Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete sahip çıkıyoruz, dedi. Uzun yıllardır Kocaeli bölgesinde atıl durumda olan odamızı canlandırmak, mesleğimiz, geleceğimiz, meslektaşlarımız için siz değerli meslektaşlarımızla birlikte çeşitli çalışmalar yapmak istiyoruz.

KOMİSYONLARDA GÖREV ALMANIZ BİZİ MUTLU EDER

Eğitim ihtiyaçlarımızı belirlemek ve sizlerin de katkılarıyla bölgemizde meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimleri gerçekleştirmek için bir anket çalışması yapıyoruz. Sizin de katkılarınızı almak isteriz. Odamız bünyesinde oluşturulan Eğitim ve Sosyal Etkinlik Komisyonu, İş Güvenliği ve Çevre Komisyonu ve İstihdam ve Staj Komisyonu'na meslektaşlarımızın katılması, görev alması, kendilerini ifade etmesi bizi mutlu edecektir. Komisyonlar ile üyelerimiz Oda çalışmalarında aktif olarak görev ve sorumluluk alacak, oda'mızı sahiplenecektir. Odamızda yapacağımız çalışmalara siz değerli meslektaşlarımız da destek olur, katkı sunar ve katılırsa Odamız gelişecek, büyüyecek, mesleğimiz ve geleceğimiz için olumlu işler yapabilecektir. Bundan sonraki çalışmalarda ve etkinliklerde de sizlerle birlikte olmak, daha fazla meslektaşımıza ulaşmak dileğiyle, hoş geldiniz” dedi.

Ayşegül KALAYCI