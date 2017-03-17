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Gıdacılar Birliği için ilk adım KOTO’da atıldı 

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Gıdacılar Birliği için ilk adım KOTO’da atıldı 
Gıda sektöründe faaliyet gösteren Kocaelili firmaları bir çatı altında buluşturarak, sektörün rekabetçi gücünü artırmayı hedefleyen Gıdacılar Birliği için ilk adım KOTO’da düzenlenen toplantıda atıldı.

Toplantıya Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki oda ve meslek kuruluşlarından da katılım sağlandı. 

Kocaeli’de Gıdacılar Birliği kurulması için ilk adım atıldı. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Kocaelili firmaların büyük şirketlere karşı rekabet gücünü artırmak, ortak satın alma sistemi oluşturarak maliyetleri düşürmek, kültürümüzün bir parçası olan bakkalları faaliyetlerini sürdürebilmesine olanak sağlamak, sektörde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ile yetkili kurum ve kuruluşlara duyurmak amacıyla kurulacak olan Gıdacılar Birliği için Kocaeli Ticaret Odası’nda toplantı gerçekleştirildi. 

KOCAELİ’DE SEKTÖRE DAİR STK’LARIN KATILIMLARI İLE… 
Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, fırın, pastane ve marketler grubunun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 9. Meslek Komitesi’nden Yönetim Kurulu Üyesi Abdülmelik Kalay, Meclis Üyeleri; Vezir Kara, Yusuf Erenkaya, Komite Başkanı Mehmet Kozan, Komite Başkan Yardımcısı Oktay Alkan, 20. Komite Başkan Yardımcısı Eray Bodur, Komite Üyesi Nurdoğan Özdemir’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Gölcük Bakkallar Odası Başkanı Faruk Hikmet Kesgin, Derince Bakkallar Odası Başkan Yardımcısı Şenol Çorabay, Gebze Lokantacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Deniz, Gebze Ticaret Odası 14. Meslek Komitesi Başkanı Cemal Yorulmaz ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, birliğin kurulması kararı alındı. 

DESTEK ÇOK ÖNEMLİ 
Toplantıda yaptığı konuşmasında konuklara hitap eden Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, “Birlikten kuvvet doğar” dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Abdülmelik Kalay da Kocaeli genelindeki sektöre dair tüm STK’ların destekleriyle kurulacak olan birliğin, Kocaelili gıdacılara büyük avantajlar sağlayacağını, sektör temsilcilerinin birliğe gereken desteği vermelerinin çok önemli olduğunu ifade etti. 
 

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